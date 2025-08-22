Alegerile din Consiliul municipal Chisinau, validate

Judecatoria sectorului Centru din Chisinau a validat luni rezultatele alegerilor din 5 iunie din Consiliul municipal Chisinau.

Validarea a intarziat din cauza renumararii voturilor, cerute de Partidul Liberal.

In urma scrutinului, Partidul Comunistilor a obtinut, pentru prima data, majoritatea in Consiliul municipal Chisinau, cu 26 din 51 de mandate.

Cele trei partide din Alianta pentru Integrare Europeana au in total 25 de consilieri.

Partidul Liberal a cerut renumararea voturilor, dar rezultatele nu s-au schimbat.

Unii analisti prognozeaza o conlucrare dificila intre primarul liberal Dorin Chirtoaca si un consiliu cu majoritatea comunista.

Ads