Alegeri parlamentare in Republica Moldova. Curtea Suprema mentine numarul de 41 de sectii de vot in stanga Nistrului

Anterior, Comisia Electorala Centrala (CEC) a atacat cu recurs la Curtea Suprema de Justitie (CSJ) decizia Curtii de Apel Chisinau (CA) prin care au fost anulate anexele hotararii Comisiei privind deschiderea a 41 de sectii de vot pentru alegatorii din stanga Nistrului, cu obligarea reducerii numarului sectiilor de vot pana la 12. Magistratii Curtii de Apel Chisinau (CA) au admis joi, 8 iulie , o contestatie depusa de catre Platforma DA impotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) si au anulat anexele hotararii CEC privind numarul sectiilor de vot care urmeaza sa fie deschise pentru alegatorii din stanga Nistrului la anticipate din 11 iulie, "in partea ce depaseste numarul de 12 sectii de votare". Anterior, Curtea Suprema de Justitie a interzis deschiderea a trei sectii de votare la Bender si Corjova. Decizia a fost luata urmare discutiilor din cadrul Comisiei Unificate de Control pe marginea subiectului dat si in vederea neadmiterii actiunilor ce ar putea periclita buna desfasurare a procesului electoral. Inspectoratul General al Politiei a constatat dificultati pentru fortele de ordine intru asigurarea bunei functionalitati a procesului electoral in sectiile de votare din municipiul Bender si comuna Corjova, raionul Dubasari. Pentru cetatenii cu drept de vot din localitatile din stanga Nistrului , municipiul Bender si unele localitati ale raionului Causeni, Comisia Electorala Centrala (CEC) a decis organizarea a 44 sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. In acest fel, consiliul electoral al circumscriptiei electorale pentru localitatile din stanga Nistrului nr. 37 va constitui sectiile de votare si birourile electorale ale acestora.