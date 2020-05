Atac dur al premierului moldovean la adresa Romaniei: Geme de cea mai mare coruptie. MAE spune ca declaratiile sunt inacceptabile

Ziare.

El a replicat unor critici ale europarlamentarului Siegfried Muresan la adresa Guvernului de la Chisinau, in legatura intarzierea reformelor si cu gestionarea pandemiei, intr-o postare pe Facebook:"Stau si ma uit eu la baietasii astia romani oplositi prin structurile europene, care vin cu "patronajul" peste noi... Ratati, nimic in viata si in tara realizat, numai de "adus mingi" buni... Ce-ai facut june in tara ta, ca geme de cea mai mare coruptie din Europa? Ai numai in judetul Suceava jumate din numarul de bolnavi COVID19 inregistrati in toata tara mea. Si medici, cam tot atatia. Judetele moldovenesti au 40% din decedati din total pe Romania. Si de 2 ori mai multi decedati moldoveni in dreapta Prutului, decat in stanga, desi numarul populatiei este egal".Postarea sa a fost sanctionata de MAE roman, care a calificat vineri seara afirmatiile ca fiind "complet inacceptabile"."Fata de declaratiile denigratoare la adresa Romaniei postate in cursul zilei de astazi, 22 mai 2020, pe o platforma de socializare, de catre prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion Chicu, MAE roman considera ca acestea sunt complet inacceptabile si isi exprima dezacordul puternic fata de continutul acestora.Declaratiile prim-ministrului Ion Chicu sunt cu atat mai inadecvate cu cat, in contextul actual al pandemiei de COVID-19, Romania a oferit, in mod dezinteresat, un sprijin substantial Republicii Moldova, demonstrand solidaritate si fiind astfel alaturi, in mod concret, de cetatenii Republicii Moldova intr-un moment foarte dificil. MAE apreciaza ca aceste declaratii denota o profunda lipsa de respect la adresa Romaniei si a relatiei bilaterale privilegiate de Parteneriat Strategic pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova", a transmis MAE.Conform autoritatilor de la Bucuresti, bunastarea cetatenilor Republicii Moldova nu poate fi asigurata prin declaratii publice care denota un limbaj rudimentar, ci numai prin eforturi in directia construirii unui stat de drept solid si cu institutii democratice, iar, asa cum a demonstrat inclusiv in aceasta perioada, Romania va fi si in viitor un pilon de sprijin pentru cetatenii Republicii Moldova.Totodata, MAE l-a convocat pe ambasadorul moldovean la Bucuresti."Aceste aspecte au fost aduse, in aceasta dupa-masa, la cunostinta ambasadorului Republicii Moldova la Bucuresti, care a fost convocat din dispozitia ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de catre secretarul de stat Dan Neculaescu. De asemenea, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a avut o discutie telefonica pe aceeasi tema cu omologul sau de la Chisinau", precizeaza MAE.Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a apreciat ca lui Chicu ar trebui sa-i fie retrasa cetatenia romana."Dupa atacurile de astazi ale premierului moldovean Chicu la adresa Romaniei si a Uniunii Europene, cred ca raspunsul nostru prompt trebuie sa fie retragerea cetateniei romane. Nu poti fi si cetatean UE, si propagandist in stil sovietic la Chisinau", a scris Tomac pe Facebook.In opinia sa, limbajul folosit la adresa unui lider PPE "arata cat de mult le place unor politicieni din R. Moldova statutul de sluga"."Aici nu este vorba doar de un atac la adresa lui Siegfried Muresan, ci despre modul absolut abject in care un exponent al Federatiei Ruse ataca Romania si Uniunea Europeana", considera europarlamentarul Tomac.