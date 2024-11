Ce asteapta Republica Moldova de la Klaus Iohannis

Fostul premier moldovean Vlad Filat, actualmente lider al PLDM, l-a intampinat pe presedintele ales al Romaniei, Klaus Iohannis, vineri, la Chisinau, cu speranta ca noul sef al statului roman va face tot ce ii sta in putinta pentru a reuni Romania cu R. Moldova in interiorul granitelor Uniunii Europene.

"Traim o perioada de timp cu conotatie istorica, in cateva ore cetatenii R. Moldova vor decide soarta tarii. Urmeaza sa decida ce se va intampla cu tara noastra. Aceste alegeri sunt cele mai importante de la proclamarea independentei incoace. Provocarile interne, dar in mod special cele cu caracter extern ne determina pe toti sa fim maxim responsabili, uniti, solidari, in a oferi R. Moldova un viitor european, o viata mai buna in marea familie UE", si-a inceput Filat discursul.

Iohannis, la Chisinau: Romania va proteja teritoriul si interesele economice ale R.Moldova

Politicianul moldovean a aratat ca PLDM, parte a familiei europene PPE, "a avut marea onoare ca in campania electorala pentru presedintie sa fie alaturi de candidatul PPE, Klaus Iohannis. Avem marea onoare sa fi participat la o mare victorie, pentru romani si moldoveni, suntem siguri ca Iohannis va oferi Romaniei si Moldovei tot ce e necesar ca sa ne regasim in marea familie a UE".

Filat a incheiat multumind Romaniei pentru sprijinul acordat "de la independenta incoace" si l-a asigurat pe Iohannis "ca si noi in continuare prin munca si maximum de responsabilitate vom face ca R. Moldova sa se transforme in stat functional care ofera drepturi, bunastare cetatenilor, ca parte a UE".

Presedinte ales Klaus Iohannis are programata, vineri, la Chisinau, o intalnire neoficiala cu presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, si o intrevedere oficiala cu Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat. De asemenea, Iohannis se intalneste cu reprezentantii mass-media din Republica Moldova.

Iohannis este insotit in aceasta vizita de co-presedintele PNL, Vasile Blaga, si de prim-vicepresedintele Mihai-Razvan Ungureanu.

Vizita are loc in ultima zi de campanie pentru alegerile parlamentare de duminica din R. Moldova.

