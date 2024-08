Ce sens a avut si cui a folosit diversiunea prounionista din weekend?

Duminica, 30 octombrie, in Republica Moldova vor avea pentru prima data in 20 de ani alegeri pentru pozitia de presedinte al tarii.

Cetatenii vor vota direct persoana care va fi sef al statului pentru viitorii patru ani. O modificare a Constitutiei stipuleaza alegerea presedintelui in mod direct de catre cetateni si renuntarea la alegerea acestuia de catre Parlament.

Confruntarea electorala din micuta republica ex-sovietica, fost teritoriu romanesc pana in iunie 1940, se desfasoara pe un front nationalist.

Exista partida romanilor, o majoritate impartita in sustinerea mai multor partide pro-europene, si o minoritate rusa importanta, 30%, care il sustine pe Igor Dodon, presedintele Partidului Socialistilor.

In alegerile din Republica Moldova au interese strategice atat Vladimir Putin, care doreste sa controleze si sa puna presiune pe flancul estic al Uniunii Europene, dar si SUA, UE si NATO care doresc o integrare a Moldovei in Europa si o consolidare politica si militara a acestui flanc.

Ideea unirii este una generoasa, dar privita cu scepticism atat de catre o parte a opiniei publice din Romania, cat si de catre jumatate dintre alegatorii din Moldova.

Conform unui sondaj INSCOP dat publicitatii in aprilie 2016, 67% dintre romani sunt pentru unire si doar 28% dintre cetatenii Republicii Moldova sustin un astfel de proiect, conform unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Universitara a Marii Negre, citat de Ziare.com.

Cine este si ce vrea George Simion?

Weekendul trecut, George Simion, 30 de ani, a organizat pentru a cincea oara la rand "Marsul pentru Basarabia". Acesta, un revolutionar de profesie care si-a propus sa fie un continuator al "golanilor" din Piata Universitatii din 1990, a reusit sa produca tensiuni politice, provocand o confruntare cu jandarmii care asigurau traseul aprobat pentru desfasurarea marsului.

In urma incidentelor, o parte dintre participanti ocupa Piata Universitatii spre bucuria televiziunilor, iar George Simion, liderul "Actiunea 2012", face turul partidelor pentru a cere sustinere in ce priveste obiectivul sau - accelerarea procesului de unificare.

Foto: Facebook/George Simion

"Sunt mandru de cei 8.000 - 10.000 de oameni care au iesit sambata in strada la Bucuresti (uitati-va bine la filmarile si la fotografiile cu coloana si nu mai mistificati numarul participantilor!). Numai asa am reusit sa ducem subiectul reunirii pe agenda publica in cele doua state, fiind de fiecare data un numar important de oameni in strada. Noi ne facem datoria noastra pentru care am fost mandatati, de a pune presiune pe factorii decizionali. Nu e datoria mea sa judec de ce o televiziune ne prezinta actiunea si alta nu, nici nu pot sa nu dialoghez cu vreun partid sau altul pentru preferintele cuiva", a scris George Simion intr-o postare pe Facebook.

Nu a existat un moment mai prost pentru organizarea unui astfel de miting. Discutiile despre unire sunt extrem de sensibile in Republica Moldova, unde victoria partidei pro-europene poate fi minata de astfel de actiuni politice.

Majoritatea cetatenilor moldoveni nu vrea unirea, din pacate. Pentru micuta republica e mai important in acest moment un traseu european decat o confruntare nationalista.

Din punctul de vedere al "revolutionarului de tip nou" George Simion nu a existat niciodata un moment mai bun. Partidele din Romania se pregatesc de campania electorala, iar cele din Moldova sunt in mijlocul bataliei pentru alegerea presedintelui.

Marsul s-a bucurat de o atentie deosebita din partea mass-media si a reprezentat evenimentul principal al weekendului trecut.

Un tur propagandistic pe la partide

Fiecare partid important l-a primit, iar reprezentantii formatiunilor politice au stat de vorba cu el. Exceptie a facut PNL, care prin vocea Alinei Gorghiu a considerat mitingul de sambata o provocare: "Lansez un apel catre actuala administratie a Bucurestiului si Jandarmerie sa permita manifestarea pasnica a oamenilor. Sa blocheze elementele care vor sa degenereze marsul, dar respectand mesajul militantilor corecti. Cred ca apropierea alegerilor din Republica Moldova naste tensiuni pe ambele maluri ale Prutului, dar nu dam un exemplu de democratie blocandu-le accesul la protest.

Indiferent de rezultatul alegerilor de la Chisinau, parcursul european al Republicii Moldova nu trebuie sa fie modificat si acesta este cel mai clar mesaj pe care trebuie sa-l dam", a precizat ea intr-un mesaj postat pe Facebook.

Conducerea PSD care se afla intr-o cautare febrila de teme pentru campania electorala l-a primit cu bratele deschise pe George Simion.

Patroana intalnirii a fost Ecaterina Andronescu, vicepresedinte al partidului: "Eu cred ca este o greseala ca n-au fost cuprinse idei si actiuni (in programul partidului - n.red.) si in legatura cu Basarabia si ar trebui sa corectam aceste lucruri, dupa cum si ideea de a avea niste responsabili, fie din Guvern, fie din partidele politice, care sa se ocupe de relatia cu Republica Moldova", a declarat doamna Andronescu la sfarsitul intalnirii, citata de Agerpres.

Uniunea Salvati Romania l-a primit si ea pe revolutionarul Simion la cel mai inalt nivel. Acesta a avut discutii cu Nicusor Dan, liderul USR: "Avem o sensibilitate pentru romanii care traiesc in Republica Moldova. Consideram ca avem o responsabilitate fata de ei, insa in momentul de fata nu exista inca o vointa a majoritatii cetatenilor din Republica Moldova pentru unire si cred ca Romania are partea ei de responsabilitate", a declarat domnul Dan, citat de Agerpres.

Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei, un mare sustinator al unirii cu Republica Moldova, l-a primit si el pe George Simion, dar a fost pragmatic: "Romania are doar de castigat de pe urma reunificarii din punct de vedere al populatiei, al teritoriului, va deveni una dintre puterile agricole ale Europei. Avand in vedere situatia din Transnistria, in urmatorii zece ani nu se poate realiza reunificarea. Legat de evenimentele de ieri, nu consider ilegala interventia de ieri a jandarmilor, avand in vedere nerespectarea autorizatiei primite de la primarie", a declarat Traian Basescu, citat de Mediafax.

Foto: Hepta.ro

Presedintele Klaus Iohannis a reactionat in urma incidentelor petrecute sambata la "Marsul pentru Basarabia": "Ca observator extern trebuie sa recunosc ca manifestantii au exagerat putin, nu cred ca putem sa spunem ca i-au provocat jandarmii... Manifestatia a avut anumite accente care nu trebuiau sa fie acolo, iar jandarmii cred ca au fost chiar un pic nervosi si asa se explica evolutia de acolo. Cat despre proiectul unificarii pot sa spun ca e unul de mare greutate. Cred ca astfel de manifestari atrag atentia, dar sunt sceptic in ce priveste utilitatea lor. Politicienii nostri au sarit imediat, multi au avut multe pareri, multi au fost intr-o nota populist-electorala, ceea ce este pacat. Acest deziderat nu poate fi atins decat printr-o abordare foarte serioasa, de lunga durata, fiindca nu putem sa ne imaginam ca se va intampla peste un an sau doi, trebuie sa fie indeplinite anumite conditii internationale pentru a face posibil acest demers", a declarat presedintele Klaus Iohannis, citat de Ziare.com.

O miscare de strada ce compromite unirea?

Dupa "Marsul pentru Basarabia", George Simion a castigat expunere media la nivel national, a fost luat in seama de principalele partide din Romania, dar si de presedintele tarii.

Premierul Dacian Ciolos a refuzat sa se intalneasca cu el, dar miscarea unionista din Romania a luat o gura de oxigen, cu riscul de a pune in pericol rezultatele alegerilor din Republica Moldova.

Nici Uniunea Europeana, nici diplomatia SUA nu sustin in acest moment o astfel de actiune politica. Obiectivul lor este, mai degraba, garantarea unui parcurs european pentru micul stat prins in menghina intereselor rusesti din zona.

Chiar daca majoritatea populatiei din Romania sustine unirea, exista si o mare teama vizavi de tot mai puternica presiune ce vine de la Moscova.

Partidele mari din Romania nu vor face din tema unirii un subiect major de campanie, in primul rand, pentru ca acest subiect nu aduce voturi, iar in al doilea rand, pentru ca nu au solutii pentru un astfel de demers.

George Simion e privit cu suspiciune din cauza faptului ca aceasta miscare de strada pro-unionista pare a fi infiltrata de oameni care au mai degraba interese de a compromite ideea unirii decat de a o realiza.

Imaginile cu "violentele" de la mars sunt folosite intens de socialistii din Republica Moldova pentru a speria minoritatea rusofona, mobilizand-o astfel sa vina in numar mare la urne.

Din pacate, unirea nu e in acest moment decat o arma intr-o confruntare geostrategica prin care Rusia urmareste sa tina in captivitate Republica Moldova.

