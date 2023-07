Cetatenia romana, de vanzare in Republica Moldova

Cumpararea cetateniei europene a devenit o adevarata industrie, atat in Chisinau, cat si in Bucuresti, persoanele care recurg la aceasta solutie castigand dreptul de a calatori liber si de a munci in Uniunea Europeana.

Pe langa ministerele si consulatul roman din Chisinau, oameni "intreprinzatori" sunt dispusi sa ajute imediat pe cine isi doreste cetatenia romana, potrivit unei investigatii publicate in EUObserver.

Unii chiar insista ca nu fac nimic ilegal, ci doar isi folosesc "influenta" pentru a grabi procesul.

Preturile variaza in functie de cat de rapid se deruleaza operatiunea. Pentru 700 de euro, toate documentele sunt gata in 15 luni. Pentru 1.000 de euro, se garanteaza cetatenia in 10 luni. In schimb, pentru a primi cetatenia intr-o perioada de cinci luni, pretul creste la 1.500 de euro.

Dupa ce persoana respectiva primeste cetatenia, trebuie sa mai plateasca 95 de euro pentru a primi pasaportul roman si 140 de euro pentru o carte de identitate, preferata de acestia deoarece nu scrie de cat timp detin cetatenia.

Cum functioneaza sistemul

Republica Moldova a devenit independenta in 1991. In acelasi an, autoritatile din Bucuresti au aprobat o lege prin care se ofera persoanelor ce au descendenta romana dreptul la cetatenie. De atunci, au fost procesate aproximativ 225.000 de aplicatii pentru obtinerea cetateniei din partea moldovenilor, potrivit unui studiu publicat de Fundatia Soros din Romania.

Pentru a demonstra ca parintii, bunicii sau strabunicii erau romani, moldovenii care apeleaza la cumpararea cetateniei inventeaza un arbore genealogic, existand chiar si dovezi in arhiva de stat din Republica Moldova.

Totul este posibil daca ai rabdare, bani si conexiunile necesare in randul brokerilor de cetatenie si a functionarilor corupti din Chisinau si Bucuresti, noteaza publicatia.

Multi moldoveni considera ca pasaportul romanesc este cheia de intrare in UE, potrivit lui Marian Gherman, un procuror din Bucuresti care investigheaza o retea de vanzatori de cetatenie. De altfel, interesul moldovenilor pentru cetatenia romana a crescut considerabil din momentul intrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Din toate cererile depuse incepand cu 2002, aproximativ jumatate (116.000) a fost analizate in ultimii patru ani.

Pentru a obtine certificate de nastere, casatorie sau moarte, care sa ateste descendenta, cei interesati platesc 300 de euro.

Documentele nu sunt false: au toate semnaturile si stampilele necesare, de la institutiile avizate, atat din Republica Moldova, cat si din Romania. Dar, chiar daca documentele sunt legale, modul in care au fost obtinute nu este.

Ulterior, pentru a dovedi ca locuiesc in Romania, persoanele respective dau drept adresa diverse apartamente din Bucuresti. Dupa o verificare a uneia dintre ele, s-a aflat ca mai multi cetateni moldoveni s-au folosit de ea, precum si firme fantoma din Romania si China.

In luna martie a acestui an, autoritatile romane au condus cea mai importanta ancheta in acest caz, arestand zeci de oameni si confiscand mii de euro. Mai multe persoane, atat romani, cat si moldoveni, au fost puse sub acuzatie si sunt in asteptarea proceselor.