Chisinau: Fosta strada Cuza Voda, redenumita dupa un comunist?

Consiliul Municipal Chisinau a schimbatt, luni seara, numele unei strazi din Alexandru Ioan Cuza in Aleksei Belski, un erou al Uniunii Sovietice, decizia fiind adoptata de consilierii socialisti si cei din Alianta pentru Integrare Europeana (AIE).

Potrivit Publika, sedinta Consiliului Municipal a fost secreta, informatia fiind ulterior confirmata de secretarul institutiei, Valeriu Didenco.

AIE este alcatuita din partidele Democrat, Liberal si Liberal-Democrat. Consilierii din Partidul Liberal au refuzat sa vorbeasca pe marginea acestui subiect. Pe de alta parte, consilierul PL, Oleg Cernei, a declarat ca doar s-a discutat in privinta schimbarii denumirii strazii si ca urmeaza sa se revina asupra acestui subiect.

Anterior, Liga Tineretului Rus, impreuna cu Partidul Patriotii Moldovei, au desfasurat o campanie pentru redenumirea strazii Cuza Voda in Aleksei Belski. Strada a mai purtat acest nume in perioada sovietica, iar in anul 1990 a fost denumita "Cuza Voda". Aleksei Belski este erou al Uniunii Sovietice si a condus batalionul care, in 1944, a arborat drapelul rosu la Chisinau.

Patriotii Moldovei sunt o formatiune care se autointituleaza "moldovenista", desi majoritatea membrilor nu cunoaste limba oficiala din Republica Moldova.

Primaria neaga

Primaria Chisinau anunta ca str. Cuza Voda nu va fi redenumita, informeaza Unimedia, care citeaza un comunicat al municipalitatii.

Primarul Dorin Chirtoaca va organiza la ora 12 o conferinta de presa in care va oferi explicatii despre acest subiect.

La sedinta de luni seara a Consiliului Municipal, reprezentantii Partidului Comunist au absentat, pentru ca nu ar fi stiut despre convocarea Consiliului. Nici presa nu a fost anuntata.