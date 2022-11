Chisinaul ramane cu fata spre Occident: Nou acord de guvernare proeuropeana

Liderii celor trei partide proeuropene din Republica Moldova (Partidul Liberal, Partidul Democrat si Partidul Liberal Democrat) au anuntat marti seara ca au parafat acordul de formare a unei noi coalitii de guvernare, urmand ca PLDM sa desemneze premierul, iar PD presedintele Parlamentului.

"Acordul de constituire a majoritatii parlamentare a fost parafat. Am convenit asupra tuturor punctelor discutate pe durata negocierilor. Este un acord politic bun, echilibrat, care urmeaza sa asigure o majoritate parlamentara stabila pentru Republica Moldova si sa investeasca in timpul cel mai apropiat Guvernul", a declarat liderul PLDM, Vlad Filat, dupa aproape patru ore de discutii, relateaza Jurnal de Chisinau in editia electronica.

"Alianta pentru Integrare Europeana (AIE), care parca e moarta, a inceput sa se miste si a devenit AIE3, ceea ce inseamna, cred eu, un semnal bun pentru cetateni, parteneri, dar si pentru noi, care trebuie sa ducem la bun sfarsit ceea ce ne-am asumat impreuna in 2009", a afirmat la randul sau liderul PL, Mihai Ghimpu.

Partidele proeuropene din Republica Moldova negociaza un nou acord de guvernare

Marian Lupu, liderul PD, a anuntat ca miercuri va avea loc o noua intalnire pentru a se stabili componenta nominala a Guvernului. "Va fi coordonata colegial. Dupa aceea, vor fi purtate consultari cu presedintele tarii si toate procedurile in continuare ca intr-un termen scurt sa intram in Parlament pentru a aproba premierul, Guvernul si programul de activitate al acestuia", a mentionat Lupu.

"Avem o abordare echilibrata la nivel de responsabilitati, pe domenii. Ceea ce tine de primele functii in stat, candidatul pentru functia de premier va fi inaintat de catre PLDM, pentru functia de presedinte al Parlamentului de catre PD, iar presedintele tarii va fi ales intr-o maniera consensuala", a mai declarat Vlad Filat.

De asemenea, Filat a spus ca acordul privind crearea unei noi aliante politice va fi semnat atat de liderii celor trei formatiuni, dar si de toti deputatii parte din majoritatea parlamentara.

"Odata semnat acordul, el va fi obligatoriu facut public. Nu vom avea anexe secrete", a precizat Filat.

Lectia de la Chisinau: Premierul si-a dat demisia spunand ca "Justitia este una pentru toti"

Guvernul moldovean, sustinut in Parlament de comunisti, este condus interimar de Natalia Gherman, dupa ce premierul Chiril Gaburici si-a anuntat demisia la 12 iunie, pe fondul unei anchete privind presupusa falsificare a unei diplome de studii.