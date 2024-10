Criza de la Chisinau, o sansa pentru afirmarea unei alte generatii de politicieni moldoveni

.com

Evenimentele recente de la Chisinau - arestarea lui Filat, succesul motiunii impotriva Guvernului Strelet - ne arata ca Republica Moldova traverseaza o perioada dificila din punct de vedere economic, politic si social, o lupta intre partida proeuropeana si cea prorusa, cu o mare influenta la Chisinau.

Principalul atu al filomoscovitilor din Moldova este acela ca au stiut sa faca bani, in majoritatea cazurilor eludand legile scrise si pe cele morale.

Prin urmare, au acumulat averi ce le-au permis sa controleze media, institutiile de forta si economice, partidele - in totalitate pe cele de inspiratie sovietica (Partidul Comunistilor si Partidul Socialistilor, precum si formatiunea lui Usatii, primarul actual al orasului Balti) si partial pe cele asa-zis europene.

Sondajele de opinie arata ca, in cazul organizarii unor alegeri anticipate, Partidul Nostru, socialistii lui Dodon si comunistii lui Voronin vor obtine majoritatea locurilor de deputati in Legislativul de la Chisinau, ceea ce ar stopa traseul european al Republicii Moldova si ar creste semnificativ gradul de instabilitate al zonei.

Situatia tensionata din Moldova afecteaza direct Romania. Nu fac referire la componenta etnica a populatiei din fosta provincie Basarabia, nu ma gandesc la nedreptatile istoriei, ci incerc sa ies din pielea de unionist si sa fac o analiza, la rece, a realitatilor sociale si politice de la Chisinau, a riscurilor directe si indirecte la care este supusa Romania in eventualitatea instalarii unui guvern neeuropean si antiromanesc in Republica Moldova.

Apropierea Moscovei de granitele tarii noastre nu produce doar o teama justificata a romanilor de iminenta unui razboi, ci contribuie in mod decisiv la cresterea reticentei oamenilor de afaceri straini de a investi in Romania, la declinul economic, la scaderea dramatica a nivelului de trai si la cresterea instabilitatii si insecuritatii Europei de Est.

De aceea, Romania nu poate si nu trebuie sa ramana nepasatoare la ceea ce se intampla la Chisinau, fiind obligata de evenimente sa actioneze energic, dar inteligent si pragmatic, cu scopul de a mentine marsul spre Europa al Republicii Moldova.

Sigur, s-au facut progrese in ultimul timp pentru ajutorarea celor de peste Prut, dar ele (ajutoarele - n.a.) sunt insuficiente pentru a depasi lunga perioada in care nu s-a facut nimic, iar relatiile dintre cele doua state romanesti erau intense la nivelul declaratiei si "podurilor de flori", dar practic inexistente in domeniul cooperarii economice.

Ce e de facut?! Multe, iar spatiul restrans al unui editorial nu permite enumerarea tuturor actiunilor pe care Romania trebuie sa le puna in aplicare pentru a pastra Republica Moldova in zona democratica.

Din multitudinea de solutii, cred ca investitia in crearea si consolidarea unei noi elite a Basarabiei - proces inceput prin bursele acordate elevilor si studentilor moldoveni - este cea mai importanta. E o solutie care da rezultate pe termen lung.

Procesul de pregatire a tinerilor basarabeni trebuie continuat, trebuie imbunatatit si dublat de o masura mai curajoasa: statul roman sa-i ajute pe absolventii din Republica Moldova cu o suma fixa, care sa-i ajute sa-si deschida o afacere in localitatea/zona de provenienta.

Concluzia simpla este ca instabilitatea politica de la Chisinau reprezinta o oportunitate pentru o tanara generatie de politicieni si functionari, capabila sa preia puterea in Republica Moldova.

Andrei Tinu este cadru didactic al Universitatii "Titu Maiorescu" din Bucuresti, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, vicepresedinte al Tineretului Social Democrat si autorul cartii "Scinteia de la Praga".

