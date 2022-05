Deutsche Welle: Intalnire Vlad Filat - Igor Smirnov in Germania

Premierul moldovean Vlad Filat se intalneste astazi la Bad Reichenhall (Germania) cu seful administratiei separatiste de la Tiraspol Igor Smirnov. Intrevederea s-a programat si de aceasta data intr-un format neoficial, fiind organizata sub egida OSCE.

Miza acestei intalniri a fost formulata telegrafic de premierul Filat, iar analistii politici de la Chisinau nu cred intr-un rezultat palpabil al intalnirii. Ce argumente au?

Prim-ministrul Vlad Filat a enuntat cateva teme pe care ar intentiona sa le discute in Germania cu Igor Smirnov. In primul rand, premierul moldovean vrea sa-l convinga pe liderul transnistrean sa accepte deblocarea negocierilor oficiale in formatul 5+2 programate pentru 22 septembrie la Moscova, noteaza Deutsche Welle.

De asemenea, Filat va cere eliberarea lui Ilie Cazac, condamnat de o instanta ilegala de la Tiraspol la 14 ani de inchisoare, pentru presupusa inalta tradare si spionaj in favoarea Republicii Moldova.

Citeste mai mult despre Intalnire Vlad Filat - Igor Smirnov in Germania pe Deutsche Welle.

Ads