Deutsche Welle: Negocieri politice "ca in colhoz" la Chisinau

Autoritatea electorala din Republica Moldova a inceput astazi renumararea voturilor la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie la solicitarea opozitiei comuniste. Este putin probabil, insa, ca scorul electoral sa se schimbe, de aceea partidele necomuniste continua negocierile pentru formarea unei aliante de centru-dreapta.

"Pacat ca se cheltuie banii fara noima. Renumararea voturilor cel mai probabil ca va reconfirma scorul electoral". Asa a reactionat presedintele Comisiei Electorale Centrale din Moldova, Eugen Stirbu, la hotararea Curtii Constitutionale care a dispus renumararea voturilor la insistenta comunistilor. Procedura va costa cea mai saraca tara din Europa aproape 1 milion de euro. Cu acesti bani, potrivit expertilor, puteau fi reparate 13 scoli sau construita o gradinita de la zero, informeaza Deutsche Welle.

Renumararea voturilor nu-i impiedica, insa, pe liderii partidelor necomuniste intrate in Parlament sa continue negocierile in vederea crearii unei aliante de centru-dreapta. Numai ca negociatorii s-au impotmolit in partajarea functiilor si nu stiu cum sa aleaga seful statului. Mai exact - cum sa atraga cele doua voturi lipsa de la comunisti.

Citeste mai mult pe Deutsche Welle.

Ads