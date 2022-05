Dodon explica de ce vrea sa interzica partidele unioniste: "Exact ca-n Romania, ca fratii"

Miscarile si partidele unioniste ar putea fi interzisa in Republica Moldova, propune presedintele Igor Dodon, care urmeaza sa inainteze un proiect de lege in acest sens, relateaza UNIMEDIA.

"In Constitutie este indicat expres ca orice organizatie politica sau obstesteasca care pledeaza pentru lichidarea suveranitatii si independentei Republicii Moldova este anticonstitutionala. Exact asa prevedere este si in Romania", a spus Dodon intr-o conferinta de presa.

"Nu vreau nimic mai mult, decat mai departe aceasta prevedere a Constitutiei sa se regaseasca in legile organice la fel ca in Romania. Vom lua exact ce-i prevazut in legislatia Romaniei. Exact ca-n Romania, ca fratii. Se refera la toti. Si la cei care vor unirea cu Romania, si cei care vor unirea cu Rusia", a adaugat Dodon.

El a precizat ca va inainta un asemenea proiect de lege in toamna acestui an.

"Vom inregistra in toamna o initiativa a presedintelui privind interzicerea prin lege a oricarui partid sau organizatii obstesti care pledeaza pentru lichidarea statalitatii", a conchis Dodon.

