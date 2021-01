Dodon ii cere Maiei Sandu sa desemneze un nou premier: "Apucati-va de lucru! Ba la Zelinski, ba cu Iohannis, ba la Bruxelles"

Critica deplasarile

"Vom cere inaltei instante sa raspunda la doua intrebari: care este termenul maxim ca presedintele sa desemneze un candidat la functia de prim-ministru si care sunt sanctiunile pentru presedinte in caz ca acest termen se depaseste.Maine dimineata vom depune aceasta sesizare la Curtea Constitutionala. Spun cu fermitate ca actualul presedinte a incalcat Constitutia", a declarat Dodon, dupa convocarea Comitetului executiv al PSRM.De asemenea, Igor Dodon a criticat deplasarile in strainatate ale Maiei Sandu in calitate de presedinte.Luni, Maia Sandu se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles pentru a se asigura de sprijinul financiar al UE pentru Republica Moldova in contextul situatiei economice dificile ca urmare a pandemiei. Inainte de aceasta, ea a intreprins o vizita in Ucraina, tara vecina in care Igor Dodon nu a efectuat nicio vizita in cei patru ani de mandat, fiind practic persona non grata dupa ce afirmase in campania electorala din 2016 ca peninsula Crimeea apartine Rusiei.Inainte de prima sa vizita in strainatate, Maia Sandu a avut o intalnire cu presedintele Romanei, Klaus Iohannis , care s-a deplasat la Chisinau , intr-un demers de a reafirma caracterul special al relatiilor cu Chisinaul."Este clar ca Maia Sandu nu stie cum sa procedeze mai departe. Se contureaza al doilea esec al Maiei Sandu dupa ce a detinut functia de premier, pentru ca nu stie ce trebuie sa faca.Apucati-va de lucru! Ba la Zelinski, ba cu Iohannis, ba la Bruxelles, mancati scoici si midii. In aceste conditii, PSRM ii cere presedintelui desemnarea unui premier pana la data de 1 februarie, pentru ca atunci incepe sesiunea parlamentului. Aveti doua saptamani. Pe urma sa nu spuneti ca nu v-am preintampinat", a amenintat Dodon.Dupa investirea in functie, Maia Sandu l-a desemnat pe ministrul de externe Aureliu Ciocoi in calitate de premier interimar la 31 decembrie, dupa ce premierul Ion Chicu a demisionat si nu a dorit sa asigure conducerea guvernului pana la desemnarea unui nou premier.Fostul presedinte prorus a facut aceste declaratii la scurt timp dupa ce Curtea Constitutionala a respins propunerea Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ) al Maiei Sandu privind organizarea unor alegeri parlamentare anticipate prin autodizolvarea actualului legislativ, relateaza presa de la Chisinau.Maia Sandu respinsese anterior ideea nominalizarii unui nou premier, argumentand ca aceasta ar amana alegerile anticipate pe termen nedeterminat, iar acestea ar fi cerute de alegatori pentru curatarea parlamentului de traseisti, potrivit potrivit postului de radio Europa Libera.