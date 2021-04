O femeie din Republica Moldova "s-a dat" sotia unui cetatean roman pentru a ajunge ilegal in Franta

Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control o femeie din Republica Moldova, in varsta de 30 ani, pasagera intr-un autocar cu destinatia Franta La controlul de frontiera, femeia a prezentat, pe langa documentele de identitate, si un certificat de casatorie cu un cetatean roman, pentru a justifica scopul calatoriei in tranzit prin Romania.Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de casatorie in cauza, politistii au efectuat verificari suplimentare si au constatat ca acesta nu indeplineste conditiile de forma si fond ale unuia autentic, fiind fals.Cu privire la cele constatate, femeia a declarat ca intentiona sa ajunga in Franta, la prietenul ei si ca tot acesta i-a procurat certificatul de casatorie fals.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, la finalizare urmand sa fie dispuse masurile legale care se impun.