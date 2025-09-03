Filat, despre Voronin: Un las si un fricos

Vineri, 05 Noiembrie 2010, ora 21:08
Filat, despre Voronin: Un las si un fricos
Premierul moldovean si presedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a vorbit despre refuzul lui Vladimir Voronin de a participa la o dezbatere publica si a mentionat ca acesta din urma ar fi las si fricos.

"O decizie dictata de frica si de incapacitatea de a purta o polemica politica in mod civilizat", a spus Filat despre refuzul lui Voronin, mentionand ca o dezbatere publica este absolut necesara inainte de alegeri, informeaza Jurnal.md.

"Am acceptat sa cobor pana la nivelul lui Vladimir Voronin si i-am propus aceasta dezbatere in speranta ca de aceasta data va depasi sentimentul de lasitate, care l-a caracterizat dintotdeauna, va iesi din spatele consilierilor sai si va accepta, macar pe ultima suta de metri, regulile unei campanii electorale civilizate, lasand la o parte calomnia si minciuna - instrumentele traditionale de lupta politica ale Partidului Comunistilor", a mai spus Filat.

Acesta spera ca pana la urma Voronin sa accepte dezbaterea publica, "asa cum ii sta bine unui lider politic".

"Il voi astepta pe Voronin la data de 26 noiembrie, la ora 20:00, pentru a avea acea dezbatere publica pe care am anuntat-o", a mai spus Filat.

