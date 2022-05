Ghimpu a decis: Prima sedinta a noului Parlament din R. Moldova are loc marti

Mihai Ghimpu, presedintele Republicii Moldova, a semnat vineri decretul care stabileste ca prima sedinta a Parlamentului va avea loc marti, 28 decembrie, dupa ce alegerile Parlamentare au fost validate de catre Curtea Constitutionala.

Presedintele interimar trebuie sa emita un decret prin care este convocata prima sedinta de constituire a Parlamentului nou ales, insa convocarea nu trebuie sa aiba loc mai tarziu de 28 decembrie 2010, informeaza Unimedia.

Dupa validarea noului Parlament, ales in urma alegerilor parlamentare anticipate, Mihai Ghimpu isi pierde in mod automat functia de presedinte interimar si cea de presedinte al Parlamentului.

Curtea Constitutionala din Republica Moldova a confirmat legalitatea alegerilor de pe 28 noiembrie, vineri seara. In cadrul sedintei din Ajunul Craciunului, Curtea Constitutionala a validat mandatele celor 101 deputati si a confirmat listele candidatilor supleanti la functia de deputat.

Curtea Constitutionala a hotarat renumararea voturilor in urma unei cereri depuse de PCRM, comunistii invocand incalcari in listele electorale suplimentare, ce ar fi dus la pierderea a 1 la suta din voturi obtinute de partid.

Alegerile parlamentare din R. Moldova, validate de Curtea Constitutionala

Deutsche Welle: R. Moldova vrea presedinte pana la sfarsitul anului

In urma renumararii, PCRM a obtinut cu 308 voturi mai mult decat in urma numararii de la 28 noiembrie, Partidul Liberal Democrat cu 112 voturi mai putin, Partidul Democrat cu 227 de voturi mai putin, iar Partidul Liberal cu 98 de voturi in minus, insa configuratia Parlamentului nu s-a schimbat.

Renumararea voturilor a costat statul 13 milioane de lei.

Ads