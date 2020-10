GRECO constata reforme anti-coruptie insuficiente privind parlamentarii si magistratii din Republica Moldova

Documentul prezinta evaluarea progreselor facute in Republica Moldova in implementarea recomandarilor incepand din 2018. In raportul de conformitate de acum doi ani, GRECO constatase ca au fost indeplinite numai patru din cele 18 recomandari formulate in 2016, in cel de-al patrulea raport de evaluare. Acum, aceeasi institutie constata ca din 2018 nu s-a schimbat practic nimic.Din 14 recomandari ramase, a fost partial implementata doar una considerata neimplementata in 2018. Alte noua recomandari sunt in continuare neimplementate, iar alte patru sunt implementate partial.GRECO apreciaza ca 'progresul este evident insuficient' in privinta parlamentarilor si regreta ca pentru adoptarea legilor s-au utilizat tot mai des proceduri de urgenta. 'Esecul repetat de asigurare a unui calendar adecvat pentru consultari publice semnificative si dezbateri parlamentare semnificative' constituie un motiv de ingrijorare. Nu s-a adoptat inca un cod de conduita pentru parlamentari. Nu exista reguli privind gestionarea conflictelor de interese si a contactelor cu lobbyistii si tertii, nici criterii clare si obiective pentru ridicarea imunitatii parlamentare.In privinta justitiei, GRECO saluta renuntarea la un proiect de lege pentru verificarea prealabila a judecatorilor, insa reaminteste ca lipsesc in continuare reguli clare, previzibile si cuprinzatoare privind numirea si promovarea judecatorilor, care sa permita evitarea candidaturilor cu riscuri de integritate. Nu a fost inca eliminata perioada de proba de cinci ani pentru judecatori.Sunt necesare si practici mai transparente in activitatea judecatoreasca, pentru sentinte si decizii, inclusiv la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), precum si o obiectivitate mai mare in procedurile disciplinare si masurile impotriva judecatorilor.Componenta CSM trebuie revizuita, eliminandu-se calitatea de membri din oficiu a ministrului justitiei si procurorului general. Trebuie asigurata o procedura corecta si transparenta de desemnare a membrilor CSM - atat cei din domeniul juridic, cat si cei din afara specialitatii.Raportul saluta precizarea ca instructiunile verbale date procurorilor de catre sefi trebuie confirmate in scris pentru a fi valabile. Cu toate acestea, GRECO nu a constatat niciun progres referitor la documentarea corespunzatoare a interventiilor superiorilor ierarhici intr-un anumit caz.Nu s-au facut progrese privind raspunderea disciplinara a procurorilor si nu s-au elaborat instructiuni scrise pentru Codul Etic al procurorilor. Contrar recomandarii GRECO, ministrul justitiei si presedintele CSM sunt in continuare membri din oficiu ai Consiliului Superior al Procurorilor.Concluzia GRECO este ca nivelul de conformare al Republicii Moldova ramane "in general nesatisfacator", iar autoritatile de la Chisinau sunt invitate sa raporteze din nou progresele implementarii recomandarilor pana la 30 septembrie 2021.GRECO este un organ al Consiliului Europei care urmareste ameliorarea capacitatii statelor membre de a combate coruptia, prin monitorizarea conformarii acestora cu anumite standarde anticoruptie. GRECO sprijina tarile in identificarea deficientelor politicilor nationale anticoruptie, propunand reformele legislative, institutionale si practice necesare. In prezent, din GRECO fac parte cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, Belarus , Kazahstan si Statele Unite ale Americii.