Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu: "Recomandam instituirea starii de urgenta pentru doua saptamani"

Sandu a subliniat ca "statul nu poate sta cu capul in nisip"."Actiunile pe care le recomandam Guvernului si Parlamentului se regasesc in decizia CSS. Se recomanda instituirea starii de urgenta pentru doua saptamani. Se recomanda in regim de urgenta numirea secretarilor de stat la Ministerul Sanatatii. Modificarea componentei CNESP".Totodata, aceasta a mentionat ca Guvernului i se recomanda ca, in termen de trei zile, sa vina cu un plan de restrictii si cu masuri compensatorii pentru categoriile afectate.Se propune accelerarea campaniei de vaccinare, crearea unui registru de programare online a cetatenilor care doresc sa fie imunizati, elaborarea unui mecanism prin care medicamentele sa poata fi livrate la domiciliu.Alte recomandari ale CSS se refera, conform Deschide.md, la "compensarea pierderilor salariatilor si patentarilor cauzate de starea de urgenta, cu cel putin 1.000 de lei pe saptamana"; organizarea punctelor de diagnosticare pentru pacientii tratati la domiciliu, pentru evaluarea corecta a cazurilor in dinamica; extinderea capacitatii de testare; simplificarea procedurilor de inregistrare a statutului de somer si de solicitare a indemnizatiei de somaj in termen de trei zile; crearea unei celule de comunicare strategica si combaterea activa a stirilor false despre pandemie.Un numar de 1801 cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova.