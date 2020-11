Igor Dodon: Pentru Romania e mare fericire ca un cetatean al sau a devenit presedinte al Republicii Moldova

Declaratia a fost facut in cadrul unui live video pe pagina sa de Facebook , in care Dodon a raspuns la intrebari primite din partea jurnalistilor si a cetatenilor.Intrebat despre deschiderea manifestata de Romania dupa victoria obtinuta de Maia Sandu, cand presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va face o vizita oficiala la Chisinau dupa ce presedintele ales isi va prelua mandatul, Dodon a spus ca este clara aceasta deschidere."E clar, au sustinut-o in alegerile prezidentiale. Romania e deschisa (fata de Maia Sandu - n.r.)", a spus liderul pro-rus in exercitiu de la Chisinau."In al doilea rand, eu cred ca pentru dansii (romani - n.r.) e mare fericire ca un cetatean al Romaniei a devenit presedinte al Republicii Moldova. Aici nu e nimic straniu", a mai declarat el ca raspuns la intrebare.Maia Sandu, candidata Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ), a castigat categoric duminica al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, obtinand 57,7% din voturi, comparativ cu 42,25% din voturi primite de presedintele in exercitiu Igor Dodon, candidat independent, dar sustinut de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM).