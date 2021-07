Fostul președinte Igor Dodon a plecat în vacanță cu familia fără a-și cumpăra bilet de întoarcere în Republica Moldova

Potrivit surselor Jurnal TV, pe 20 iulie, Igor Dodon împreună cu familia au trecut prin Sala Delegațiilor Oficiale a Aeroportului din Chișinău și au zburat spre Bodrum, Turcia. Din acest motiv, fostul președinte a lipsit de la ședința de constituire a noului parlament. Ei și-au cumpărat bilete într-o singură direcție.Dodon s-ar odihni la un hotel luxos unde, potrivit site-urilor de specialitate, costul unui sejur pornește de la cinci mii de euro , adesea fiind invitați interpreți cu renume din Federația Rusă. Mâine de exemplu, va evolua rapperul rus Egor Kreed, pe care Dodon l-a primit acum trei ani la Președinție.Liderul PSRM ar fi însoțit inclusiv la plajă de doi bodyguarzi.Familia Dodon ar fi cazată în una dintre cele 4 vile prezidențiale cu dotări ultra all inclusive pentru maximum 12 persoane. Fiecare vilă are o suprafață de 800 de metri pătrați, fiind cu vedere spre mare. Vilele au o cameră mare, un jacuzzi și alte 5 dormitoare pentru oaspeți cu baie privată. Există și o zonă de luat masa și o bucătărie privată. Fiecare cameră are următoarele facilități: Pillow Menu, bucătărie, serviciu de majordom, serviciu de transfer aeroport, pavilion pe plajă, halat de baie și papuci, seif electronic, mașină de spălat, sistem DVD, internet WI-FI, piscină privată etc.Familia Dodon s-a delectat cu multe vacanțe de lux în ultimul deceniu, în Maldive, Seychelles, Dubai sau o vilă exclusivistă de pe teritoriul unuia dintre cele mai luxoase hoteluri de pe malul Mării Egee, resort gestionat de familia procurorului general al Rusiei, Iurii Chaika, accentuează jurnal.md. Potrivit declarațiilor de avere, conturile lui Igor Dodon au fost alimentate, oficial, în ultimii 15 ani, doar din bugetul de stat, relatează Deschide.md