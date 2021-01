Igor Dodon vrea sa aduca in Republica Moldova vaccinul anti-COVID produs de China

Promisiunea lui Iohannis

"Astfel ca cetatenii nostri sa poata alege de sine statator dintr-o gama variata ale preparatului medicamentos", a declarat fostul sef al statului, citat de PRO TV Chisinau. Totodata, liderul Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a mentionat faptul ca partidul sau si Partidul Comunist din China reitereaza interesul fata de reluarea negocierilor pentru semnarea Protocolului de cooperare dintre PSRM si PCC."De asemenea, am subliniat ca in timpul apropiat, Partidul Socialistilor va adopta un nou program politic, in cadrul caruia, la capitolul politica externa va fi indicat vectorul spre Est, drept prioritar.Acest fapt va presupune dezvoltarea unor relatii mult mai stranse cu Rusia, alte tari membre ale Uniunii Economice Eurasiatice si China", mai spune fostul sef de stat.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, pe 29 decembrie 2020, la Chisinau, ca Romania va trimite "pana la 200.000" de doze de vaccin impotriva coronavirus in Republica Moldova, dar si specialisti care sa ajute la stabilirea Strategiei de vaccinare in tara vecina."Este insa necesara o cooperare stransa cu autoritatile sanitare din Reublica Moldova si implicarea acestora", a afirmat Klaus Iohannis.Seful statului a precizat ca, de asemenea, Romania va furniza medicamente, echipamente de protectie si de ingrijire a pacientilor de COVID-19.Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat ca aceste vaccinuri vor salva vieti.