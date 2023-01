Iohannis, premierului moldovean: Vorbim mult despre sprijinul pe care il dam Moldovei si daca este nevoie il si facem

Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Republicii Moldova, Valeriu Strelet, context in care a afirmat ca tara vecina se poate baza oricand si mult pe Romania.

"O sa aveti sprijin si in continuare. Stiti ca puteti sa va bazati oricand si mult pe Romania", i-a transmis Iohannis premierului moldovean.

Iohannis a afirmat ca Romania este "principalul promotor al Republicii Moldova in domeniul afacerilor europene".

El si-a exprimat regretul ca premierul moldovean nu a putut ajunge la Parlament din cauza unei defectiuni tehnice a avionului cu care acesta a ajuns de la Bruxelles la Bucuresti.

"Este regretabil ca datorita unei defectiuni tehnice nu ati ajuns in Parlament, dar ati vazut ca deja Parlamentul a votat cu mult entuziasm acest proiect, care prevede un sprijin financiar destul de important pentru Republica Moldova si sunt foarte bucuros sa constat ca impreuna am reusit, aici, in Romania, sa parcurgem foarte repede toti pasii institutionali si cred ca este un semn destul de evident al faptului ca noi vorbim mult despre Moldova, despre sprijinul pe care il dam Moldovei, si daca este nevoie il si facem", a aratat Iohannis.

Seful statului a precizat ca este prima vizita oficiala a premierului moldovean la Cotroceni si a amintit de intalnirea informala pe care cei doi au avut-o la New York, in marginea reuniunii ONU.

Oficialul moldovean a precizat ca a tinut sa vina la Bucuresti pentru a multumi autoritatilor romane pentru sprijinul oferit Republicii Moldova.

"Am tinut sa vin la Bucuresti (...) dupa Bruxelles. Am avut o vizita buna, scurta, la Bruxelles si mizam sa ajung la timp la Bucuresti ca sa multumesc autoritatilor romane, dvs. personal, Parlamentului, Guvernului Romaniei pentru sprijinul pe care ni-l acorda constant si mai ales acum intr-un moment crucial pentru tara noastra care urmeaza sa-l depasim cu eforturi comune pentru a asigura continuitatea reformelor si schimbarilor care au inceput cu ceva timp in urma", a aratat Strelet.

El a subliniat ca suportul Romaniei pentru integrarea R. Moldova in UE a fost constant, permanent si foarte sincer in diferite domenii.

La intalnirea de la Cotroceni a participat si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

