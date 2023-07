John McCain: Nu trebuie sa lasam Moldova sa se intoarca in intuneric

Fostul candidat la presedintia SUA, senatorul John McCain, a declarat intr-un discurs ca Republica Moldova trebuie sustinuta in drumul sau spre reformare si democratizare, aratand ca reformistii de la Chisinau se confrunta cu mai multe pericole interne si externe.

"Cand vedem o Moldova mica, guvernata in sfarsit de reformatori democrati, dar inca luptand contra fortelor interne si externe, care doresc sa arunce tara inapoi in intuneric, trebuie sa recunoastem ca lupta lor nu este diferita de cea a Europei de Vest de dupa Razboi. Acum, trebuie sa facem tot ce sta in puterea noastra ca sa inclinam aceasta balanta spre libertate, incepand cu Congresul de abrogare a amendamentului Jackson-Vanik pentru Republica Moldova", a declarat John McCain marti, scrie Unimedia.

Amendamentul Jackson-Vanik, adoptat in 1975 de SUA, era indreptat impotriva URSS si impunea o serie de restrictii comerciale, care au fost preluate apoi de statele succesoare, printre care si Republica Moldova.

"Aflandu-ne in Europa sau in alta parte, scopul solidaritatii noastre este sa devenim mai mult decat simpli martori. Trebuie s-o sustinem nu doar prin discursuri solidare, dar si sa demonstram solidaritatea in fapte si in actiuni", a mai opinat oficialul american.

