La 7 ani de la protestele sangeroase de la Chisinau, Voronin isi anunta candidatura la presedintia Moldovei

Liderul Partidului Comunist din Republica Moldova, Vladimir Voronin, si-a anuntat intentia de a candida la viitoarele alegeri prezidentiale, in contextul in care joi se implinesc sapte ani de la revolta sangeroasa de la Chisinau pe fondul suspiciunilor de fraudare a alegerilor parlamentare de catre comunisti, care se aflau atunci la putere.

"Voi candida" cu siguranta, a spus miercuri seara Voronin intr-o interventie la postul public Radio Moldova, citat de portalul IPN. Conform unui proiect de lege care a fost votat la 1 aprilie de catre parlamentul de la Chisinau, data alegerilor prezidentiale directe in Republica Moldova a fost stabilita pentru 30 octombrie.

Este pentru prima data in ultimii 16 ani cand moldovenii isi vor alege direct presedintele, arata Jurnal.md. Din 1994 pana in 2000, presedintele Republicii Moldova a fost ales prin vot direct de cetateni, iar incepand cu 2000 Constitutia a fost modificata, astfel ca aceasta atributie a revenit legislativului.

Intamplator sau nu, anuntul lui Voronin intervine in contextul in care joi se implinesc sapte ani de la protestele din 7 aprilie 2009 care au degenerat in violente sangeroase ca urmare a suspiciunilor de fraudare a alegerilor parlamentare de catre Partidul Comunist al lui Vladimir Voronin, cel care era si presedinte al republicii la acea vreme. In urma violentelor de atunci, un tanar a fost omorat in bataie, iar sute de persoane au fost inchise in comisariate ale politiei, unde au fost torturate.

Jurnal.md aminteste ca un miting pasnic organizat in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau de tineri nemultumiti de victoria comunistilor in alegerile parlamentare si convinsi ca scrutinul a fost fraudat a degenerat intr-un adevarat cosmar, "dar nimeni nu banuia insa ca adevaratul cosmar abia incepe".

Din pacate, revolta tinerilor de atunci nu a dus la schimbarile asteptate de populatie, desi Republica Moldova a reusit intre timp sa se desprinda intr-o oarecare masura de pe orbita Moscovei, apropiindu-se de Uniunea Europeana, cu care a semnat in 2014 un Acord de asociere, mai scrie Jurnal.md.

Voronin, catre Schulz: Autoritatile romane sustin actiunile de divizare teritoriala a Moldovei

Evenimentele de atunci au condus la venirea partidelor proeuropene la putere, insa acestea s-au discreditat din cauza amplelor scandaluri de coruptie si a proastei gestionari a banului public. Mai rau, tortionarii victimelor din 2009 au ajuns sa fie promovati in functii inalte de actualul regim de la guvernare si protejati de justitie, apreciaza sursa citata.

Potrivit Jurnal.md, printre cele mai controversate figuri implicate in evenimentele din aprilie 2009 si care au fost instalate astazi in functii-cheie sunt actualul ministru de interne, Alexandru Jizdan, si seful Inspectoratului General de Politie, Alexandru Panzari, ambii cunoscuti drept oamenii controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc.

