Legea care conferea statut special limbii ruse in Republica Moldova a fost declarata neconstitutionala

Magistratii au adoptat hotararea dupa mai multe ore de deliberari, examinand sesizarile depuse de deputatii Octavian Ticu (neafiliat), Dinu Plangau si Maria Ciobanu (ambii din Platforma Demnitate si Adevar /proeuropeana/).Presedinta Curtii Constitutionale, Domnica Manole, a declarat ca judecatorul Vladimir Turcan (fost deputat socialist) a facut opinie separata."Hotararea este definitiva si nu poate fi supusa nici unei cai de atac", a subliniat Domnica Manole, citata de Ziarul de Garda."In Republica Molodova continutul unei asemenea legi constituie o chestiune sensibila. Curtea Constitutionala este in afara dezbaterilor politice. Subliniez ca orice hotarare a Curtii Constitutionale trebuie analizata prin prisma argumentelor pe care le ofera: fara ura si partinire", a mentionat presedinta Curtii intr-o conferinta de presa sustinuta dupa anuntarea deciziei.In analiza sesizarilor depuse, Curtea Constitutionala s-a raportat la art. 13 din Constitutia Republicii Moldova, a precizat ea."Limbii ruse nu i se confera statut aparte pe teritoriul Republicii Moldova", a declarat Domnica Manole, facand referire la rezultatele recensamantului din 2014, cand 77, 87 % din populatia Republicii Moldova a declarat ca vorbeste limba romana si doar 9, 39% limba rusa.Conform datelor recensamantului de atunci, 4, 08 % din populatie a declarat ca vorbeste limba gagauza; 3, 82% - limba ucraineana; 1, 48% - limba bulgara.Proiectul de lege cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat in a doua lectura, cu votul a 55 de deputati, intr-o sesiune desfasurata de parlament in cursul noptii de 15 spre 16 decembrie. Mai exact, proiectul a fost sustinut de deputatii Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM) si deputatii platformei "Pentru Moldova", din care face parte si Partidul Sor.Initiativa legislativa apartine mai multor deputati din grupul parlamentar al PSRM - Vasile Bolea, Bogdan Tirdea si Andrian Lebedinschi, potrivit Agora.md.Conform acestei legi, angajatii institutiilor de stat erau obligati sa discute, sa ofere informatii si sa asigure traducerea avizelor, certificatelor si a oricarui tip de documente in limba rusa, daca cetatenii vin cu solicitari in acest sens.