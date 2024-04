Liderul transnistrian bate pasul pe loc

Asa-zisul lider al asa zisei republici Transnistriene, Igor Smirnov, a declarat marti, la o intalnire cu seful misiunii OSCE in Moldova, Philip Remier, ca "nu simte o fericire", cu privire la reluarea negocierilor pentru reglementarea problemei transnistrene in formatul 5 + 2.

Reactia vine dupa ce, saptamana trecuta, reprezentantii "Conferintei permanente privind problemele politice ale negocierilor pentru reglementarea transnistreana" au anuntat reluarea activitatii in formatul 5 + 2, respectiv: Rusia, Ucraina, OSCE (mediatori), UE si SUA (observatori), Republica Moldova si Transnistria (parti in conflict), informeaza agentia rusa RIA Novosti.

Dupa cum se stie, discutiile anterioare, purtate in februarie 2006, intrasera in impas si au fost suspendate, ulterior avand loc unele consultari periodice.

Acum, serviciul de presa al lui Smirnov sustine ca problema nu poate avansa si nici nu exista disponibilitati sa avanseze. Exista numai disponibilitati pentru negociere.

Si Smirnov s-a aratat sceptic, declarand: "Ma bucur ca am semnat un program de lucru cu grupul de experti, vom mai avea nevoie de consiliere, dar trebuie sa spun ca negocieri am purtat deja, asa cum s-a consemnat si in documente".

Ads

In continuare, el s-a referit la toamna anului 1990, cand se destrama URSS. Atunci, cinci raioane din stanga Nistrului si zona limitrofa orasului Tighina, din dreapta fluviului, s-au constituit in republica independenta, cu capitala la Tiraspol. Motivul acestei actiuni a fost declaratia unor nationalisti din Chisinau, care militau pentru aderarea Republicii Moldova la Romania.

De aici a aparut conflictul. Autoritatile din Chisinau n-au fost de acord cu separarea Transnistriei, au trimis trupe la Tiraspol, iar in 1992 au inceput conflictele armate. Ele au durat mai multe luni. Ca rezultat, Chisinaul a pierdut controlul asupra teritoriului Transnistriei.

In prezent, in opinia lui Smirnov, stabilitatea este mentinuta numai prin contributia fortelor de mentinere a pacii, comupuse din reprezentanti ai Rusiei, ai Republicii Moldova, din trupele transnistriene si observatorii ai Ucrainei.

Smirnov regreta ca Tiraspolul n-a primit recunoastere internationala, dar este interesat de aceasta. Republica Moldova insa are alta optica, ea ofera Transnistriei o autonomie locala in cadrul unui stat unitar - iar acest lucru nu-l accepta Transnistria.

In ce masura se va impune pozitia lui Smirnov sau cea a republicii Moldova, acest lucru se va vedea in perioada urmatoare, cand vor fi reluate negocierile.