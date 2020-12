VIDEO Maia Sandu, nou apel catre moldoveni pentru a iesi duminica la protest: "Impreuna trebuie sa oprim aceasta tentativa de uzurpare a puterii"

Apelul a fost transmis ieri seara la postul de televiziune Moldova 1 si vine dupa ce Parlamentul a votat mai multe legi controversate."In aceste zile s-a construit o noua majoritate parlamentara care nu are respect nici pentru lege, nici pentru oameni. Socialistii au facut aceasta alianta pentru a adopta legi care sa le permita sa fure in continuare si sa ramane nepedepsiti. Ieri au votat la repezeala niste legi care nu sunt pentru oameni. Legea bugetului votata in 3 minute nu contine suficienti bani pentru medicina, agricultori, micii antreprenori. Legea cu privire la retragerea SIS din subordinea presedintelui inseamna un presedinte cu mai putin imputerniciri. Ei vor sa stearga toate urmele, sa-si ascunda dosarele.Planurile lor nu se opresc aici. Am vazut timp de un an ce inseamna guvernarea lui Dodon si in ce dezastru ne-a adus aceasta. Ei vor sa pastreze acest parlament in care unii deputati s-au vandut de trei ori deja. Deputati sechestrati carora li se da peste mana si li se spune cum sa voteze. Acest Parlament trebuie sa plece. Astazi nu exista 51 de deputati responsabili. Am depus contestatie la CC. Vom cere anularea tuturor legilor. Impreuna trebuie sa oprim aceasta tentativa de uzurpare a puterii. Duminica vom organiza o consultare cu cetatenii in PMAN", a declarat Maia Sandu.Presedinta i-a indemnat pe oameni sa fie vigilenti, sa poarte masti si sa respecte distanta sociala in timpul manifestatiei.Publicatia agora.md precizeaza ca in ultimele doua zile in Parlamentul Republicii Moldova au fost adoptate mai multe proiecte de lege de importanta majora pentru tara. Deciziile deputatilor au starnit un val de nemultumire in randul partenerilor de dezvoltare, dar si a societatii.