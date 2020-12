Maia Sandu: "Daca acest guvern nu demisioneaza in urmatoarele zile, ne rezervam dreptul sa inaintam motiunea de cenzura"

Maia Sandu a declarat ca e posibil sa aiba loc alegeri anticipate mai devreme de luna mai: "s-ar putea la sfarsitul lunii martie sau inceputul aprilie daca Guvernul singur isi da demisia""Noi, vorbesc despre colegii din PAS din Parlament, ne rezervam dreptul sa inaintam motiunea de cenzura impotriva Guvernului daca acest Guvern nu demisioneaza in urmatoarele zile", a precizat Maia Sandu, luni, la Pro TV, potrivit Deschide.md. Intrebata care este probabilitatea ca motiunea sa fie sustinuta, presedinta-aleasa a Republicii Moldova a declarat: "Vom vedea, socialistii au spus ca isi doresc alegeri anticipate. Acum le vom vedea adevarata lor fata. Pentru ca asa vedem noi cea mai scurta cale spre anticipate".Socialistii de la Chisinau au fost acuzati de societatea civila ca incearca sa limiteze atributiile viitoarei presedinte, iar una dintre initiativele PSRM s-a referit la revenirea Serviciului de Informatii si Securitate in subordinea Parlamentului. Cu toate acestea, chiar luni, Curtea Constitutionala a suspendat procedura.Ca argument pentru mutarea SIS in subordinea Parlamentului de la Chisinau, deputatul socialist Vasile Bolea sustinea ca presedinta-aleasa ar putea utiliza instrumentele si institutiile din subordine pentru a aduce destabilizarea in regiune, potrivit IPN.