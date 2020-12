Maia Sandu: "Klaus Iohannis va vizita Republica Moldova, pana la sfarsitul acestui an". Ultima vizita a avut loc in 2015

"Am avut o intrevedere cu Ambasadorul Romaniei, Daniel Ionita, caruia i-am multumit pentru sprijinul constant acordat de Romania tarii noastre.Am accentuat necesitatea de a restabili cooperarea bilaterala fireasca intre Romania si Republica Moldova si de a intensifica cooperarea moldo-romana in mai multe domenii, pentru ca cetatenii sa simta beneficii cat mai curand.Dupa cinci ani de la ultima vizita a Presedintelui Romaniei in Republica Moldova, vizita Presedintelui Klaus Iohannis de la sfarsitul acestui an este o vizita importanta pentru tara noastra si speram sa insemne primul pas intr-o colaborare de durata si productiva intre tarile noastre", a scris Maia Sandu pe Facebook