Miting urias la Chisinau: Moldovenii vor in UE si sa scape de comunism. 100.000 de oameni in strada

O ampla manifestatie are loc, duminica, in centrul Chisinaului, unde s-au adunat peste 100.000 de persoane, potrivit organizatorilor, pentru a sustine integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana.

Mitingul, care a inceput la ora 11:00, are loc in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN), transmite Unimedia.

Manifestatia a debutat cu Imnul Republicii Moldova, care a fost intonat de cunoscuta cantareata de opera Valentina Nafornita. Toti participantii au venit la miting pe jos, pentru ca circulatia rutiera a fost intrerupta pe numeroase artere din Chisinau.

La eveniment este prezent si presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, care a declarat ca se afla in piata pentru a sustine "o idee comuna: cauza europeana". Acesta a spus ca moldovenii mai au mult de muncit pentru a ajunge la standardele europene, dar ca au puterea de a realiza aceasta misiune.

"Am venit sa sustinem o idee comuna: cauza europeana. Ne-am adunat aici in PMAN in momente de rascruce. Avem nevoie de incredere si rabdare. Trebuie sa credem in sansa noastra si in steaua noastra. Este o sansa de a reface economia tarii. E vorba de circulatia libera a oamenilor si a marfurilor.

Sa incepem de la sine, de la casa noastra si de la strada noastra. Sa indicam bolile care ne tin pe loc: coruptia. Sa nu acceptam faradelegi. Avem nevoie de implicare. Va trebui sa muncim mai mult pentru a ajunge la standardele europene. Avem puterea sa realizam aceasta misiune, pentru noi si viitoarele generatii. Moldova apartine Europei", a precizat seful statului.

Comisar european: Republica Moldova are nevoie de stabilitate politica

Presedintele factiunii parlamentare PL, Ion Hadarca, prezent, de asemenea, in piata alaturi de miile de cetateni, a precizat ca este dreprul moldovenilor sa fie europeni si ca acestia vor sa scape de "robie si comunism".

"Europa este cu noi. A fi european nu este un atribut geografic este leaganul neamului nostru. Nu poate fi schimbata de tobosari, nici de embargouri. Noi am ales sa fim europeni. Pentru a scapa de toate acestea, de a scapa de robie, de comunism. Astazi (duminica - n.red.), aici, am venit sa rostim: Noi suntem Europa.

Ne apropiem de soarta aleasa pentru a deveni membri cu drepturi depline a marii familii europene. Programul dorit este in mainele noastre. Avem lacune, dar increderea voastra ne face mai puternici. Am construit poduri de flori, vom construi si poduri moderne", a precizat acesta.

La eveniment participa, pe langa mai multi lideri moldoveni, numeroase personalitati din domenii precum muzica, literatura si altele.

"Parcursul european este calea cea dreapta si ireversibila. Nu este o cale usoara. Este momentul sa luam hotarare cea mare, ramanem ostaticii Rusiei sau ne desprindem din sfera malefic si rastim spre o noua libertate, spre o noua bunastare. Sa ne demonstram ca nu veneticii ne pot conduce, dar ca suntem o natiune culta. Aceasta data va intra in istorie ca un nou inceput. Sansa noastra se afla in mainile noastre", a mentionat Arcadie Suceveanu, presedintele Uniunii Scriitorilor.

Partidele din coalitia de guvernare au lansat, pe 23 octombrie, un apel catre cetateni sa participe la acest eveniment, cerandu-le si celorlante formatiuni politice sa faca acelasi lucru.

