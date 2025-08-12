Monica Macovei: Pentru R. Moldova raul abia incepe. Rusia face presiuni imense pentru a bloca semnarea acordului cu UE

Presiunile Rusiei asupra R. Moldova vor creste in fiecare zi pentru a nu semna Acordul de asociere, parafat la Vilnius, exact asa cum a patit si Ucraina, raul de-abia incepe, avertizeaza europarlamentarul PDL, Monica Macovei. Iar presiunea se manifesta acum in Transnistria.

"Liderul separatist Sevciuc din Tiraspol a declarat ca Transnistria intra de facto in componenta Federatiei Ruse, armata transnistreana e in stare de alerta maxima, presiunea e foarte mare. S-a intrat cu forta in liceul de limba romana 'Lucian Blaga' din Tiraspol. Am vorbit cu directorul liceului. Au intrat patru persoane in biroul lui, doi militieni, un KGB-ist si unul care filma. Al cincilea a ramas la usa. Au inceput sa tipe si sa fac scandal, cerand directorului sa arate documentele de plata a impozitelor.

El a explicat ca liceul tine de Ministerul Educatiei de la Chisinau, Transnistria fiind o regiune a R. Moldova, si ca va arata asemenea documente numai la solicitarea ministerului. In biroul directorului se mai aflau doua doamne, una dintre ele a inceput sa filmeze cu telefonul, a urmat o agresiune fizica, militienii au incercat sa ii ia aparatul din mana, dar a reusit sa fuga cu filmul. Sper sa apara undeva inregistrarea", a povestit Monica Macovei, pentru Ziare.com.

Europarlamentarul PDL pune aceste excese pe seama furiei Moscovei "suparata ca R. Moldova a parafat Acordul de Asociere cu UE. De cate ori au existat momente de apropiere intre R. Moldova si UE, se intamplau asemenea lucruri rele in Transnistria. Va amintesc ca inainte de parafarea Acordului, Federatia Rusa a interzis importul de vin si apoi si de produse alimentare, fara legatura cu vreo declaratie unionista. Asa stie Rusia sa actioneze. Iata ca acum Transnistria si-a declarat intrarea in componenta Federatiei ruse".

Monica Macovei aminteste ca nu este prima presiune asupra unei scoli de limba romana din Transnistria: "Oamenii acestia isi aduc cartile ilegal peste granita pazita de KGB. Granita nu e recunoscuta, dar ei sunt acolo cu pustile si trebuie sa o iei pe alte drumuri ca sa poti razbate. Profesorii, elevii si parintii lor sunt niste eroi".

Monica Macovei se asteapta a R. Moldova sa aiba o soarta la fel de grea cu a Ucrainei in perioada urmatoare.

"Sunt doua momente: parafarea Acordului de asociere cu UE si, dupa un timp, semnarea acordului. Ucraina a prafat acordul de un an, iar la Vilnius trebuia sa il semneze. Semnarea e cea mai importanta, pentru ca dupa ea urmeaza ratificarea de catre parlamentul tarii respective si intrarea in vigoare provizorie.

Exact semnarea nu o vrea Fedratia Rusa. Si presiunile pe Ucraina au fost maxime intre parafare si semnare ca sa nu semneze. R. Moldova a parafat la Vilnius si presiunile vor creste in fiecare zi ca sa nu semneze. Acum incepe raul cel mare, pana la semnarea acordului".

