VIDEO Cum comenteaza locuitorii Moscovei pierderea alegerilor de catre Dodon: "Moldovenii sunt orientati mai mult spre Europa, in Federatia Rusa sunt pe locul doi"

"Nu si-a gandit politica electorala", "Pur si simplu nu i-a mers" sau "De cate ori am fost la Chisinau , ei mereu priveau in directia Romaniei". Asa se impart opiniile locuitorilor intrebati de pierderea in alegeri a lui Dodon, relateaza agora.md. Unele persoane s-au aratat ingrijorate cum va decurge in continuare relatiile Federatiei Ruse cu Transnistria, in contextul rezultatelor scrutinului prezidential."Ca e presedinte pro-rus sau nu, nu conteaza. Conteaza ce face pentru tara si popor", spune alt barbat. Iar o femeie considera ca rezultatele au fost influentate de evenimentele din Belarus . "Cred ca oamenii au vazut ce se intampla acolo si dupa exemplul Belarusului, orice femeie daca candida, poporul o alegea", considera aceasta.O alta femeie sustine ca Igor Dodon ar fi pierdut alegerile pentru ca alegatorii domiciliati in Transnistria ar fi impiedicati sa ajunga la urnele de vot. In plus, aceasta considera ca Igor Dodon nu si-ar fi definit clar directia - spre Europa sau Federatia Rusa."Moldovenii sunt orientati mai mult spre Europa pentru ca aici ei sunt mai mult pe locul doi. Du-te, adu si nu incurca e aici in privinta lor. Asa ca cei slabi se trag spre cei puternici. Iar in alegerea lor a fost Europa", puncteaza un barbat.Alegerile prezidentiale in Republica Moldova s-au desfasurat pe 1 noiembrie - primul tur de scrutin. Cele mai multe voturi au fost acumulate de candidatii Maia Sandu si Igor Dodon. Cei doi au luptat pentru functia de sef al statului in turul doi din 15 noiembrie. Dupa procesarea tuturor rezultatelor, Maia Sandu a acumulat 57,75% din voturi, in timp ce Igor Dodon - 42.35%. Republica Moldova are acum prima femeie presedinta din istoria sa.