Pagubele produse de inundatiile din R. Moldova depasesc 60 milioane de euro

Pagubele produse de inundatiile din acest an din Republica Moldova se ridica la 961 milioane de lei (circa 62 milioane de euro), ceea ce reprezinta circa 5% din cheltuielile bugetare prevazute pentru acest an, potrivit unei informatii prezentate miercuri la sedinta Guvernului.

Cel mai mult a avut de suferit raionul Hancesti, unde autoritatile au inceput construirea a peste 700 de case in locul celor inundate.

Guvernul are nevoie de circa 330 milioane de lei pana la finele acestui an, iar restul sumei pana in 2012.

Guvernul spera sa acopere a parte din cheltuieli din contul donatiilor interne si de peste hotare, inclusiv a organizatiilor internationale. Executivul de la Chisinau a anuntat ca in saptamana in curs va fi efectuata o adresare in acest sens. In acelasi timp, circa 20% din suma necesara a fost acoperita deja din donatii private.

Romania a acordat si continua sa acorde ajutor substantial Republicii Moldova, inclusiv materiale de constructii pentru casele avariate si ridicarea unor case noi, precum si circa 200 de tone de ajutoare umanitare, produse alimentare, care au ajuns joi in zona cea mai afectata de inundatii.

Ads