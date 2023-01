Parlamentul Republicii Moldova a fost dizolvat

Presedintele interimar al R. Moldova, liberalul Mihai Ghimpu, a reafirmat marti ca fiecare partid din Alianta pentru Integrare Europeana va merge separat alegerile anticipate din noiembrie, dar a precizat ca Alianta va continua sa functioneze, in pofida neintelegerilor din ultima vreme.

"Si eu am fost chemat cu decretul privind 28 iunie la Alianta, am venit si m-am supus, spre deosebire de altii care nici nu au venit. Toate acestea sunt trecatoare, chiar si gemeni sa fim, tot am fi diferiti", a afirmat Ghimpu, informeaza Stirea Zilei.

Presedintele interimar al R. Moldova a semnat marti, in fata presei, decretul de dizolvare a Parlamentului si a stabilit data alegerilor parlamentare anticipate pentru 28 noiembrie.

Ghimpu a adaugat ca pana pe 28 noiembrie, Parlamentul va putea aproba hotarari si legi ordinare, dar prioritarevor fi deciziile privind retragerea imunitatii deputatilor PCRM, Vladimir Voronin si Anatolie Popusoi.

"Stiu ca cetatenii au obosit de atatea alegeri, dar legea trebuie respectata, chiar daca este o lege stramba. Era mai bine daca alegerile anticipate ar fi avut loc indata, peste 2 luni, asa cum a fost dupa 5 aprilie, dar Constitutia nu permite anticipate de doua ori pe an. Acest an a expirat pe 16 iunie. Termenul rezonabil nu a expirat si eu vin la timp cu acest decret", a mai compeltat acesta.

Anterior, cei patru lideri ai AIE, coalitia proeuropeana aflata la guvernare la Chisinau, au anuntat ca, desi vor merge separat in alegeri, vor semna un pact de neagresiune in campania electorala, care va prevede si faptul ca niciuna dintre formatiuni nu va face alianta cu Partidul Comunistilor dupa scrutinul electoral anticipat.

