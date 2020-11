Persoane fara venituri declarate, pensionari sau someri, printre donatorii candidatilor la alegerile prezidentiale din Republica Moldova

Mai mult, in listele donatorilor candidatei Partidului Sor, au fost identificati pensionari si someri. Sunt constatarile Comisiei Electorale Centrale (CEC), prezentate in cadrul sedintei de sambata, potrivit agora.md. CEC analizat rapoartele financiare depuse de candidati in perioada 17-30 octombrie. Mai mult, a solicitat date de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) privind veniturile donatorilor, persoane fizice din tara, din ultimii trei ani.In cazul candidatului PN, Renato Usatii, CEC a stabilit ca, dintre cei 205 donatori, cinci nu au avut nicio sursa de venit oficiala, dar au oferit 86 de mii de lei. Iar opt persoane au donat sume mai mari decat cele declarate la SFS.In sustinerea candidatului Partidului Platforma DA, Andrei Nastase , in perioada de referinta, au donat bani 28 de persoane fizice. Trei dintre acestea, care au oferit in total 16.500 de lei, nu au avut nicio sursa de venit oficiala.Candidatul PLDM, Tudor Deliu, a adunat 13 donatori. Unul dintre ei, care a oferit 300 de lei, nu a avut venituri declarate in ultimii trei ani.In cazul candidatului independent, sustinut de PSRM, Igor Dodon , dintre cei 252 de donatori, 27 nu au venituri declarate la SFS, dar au contribuit cu peste 231 mii de lei. Totodata, 10 persoane au donat mai multi bani decat au castigat oficial.Cat despre candidata Partidului Sor, Violeta Ivanov, dintre cei 332 de donatori, 72 nu au declarat venituri la SFS, dar au oferit 434 mii de lei. De asemenea, 27 de persoane au donat sume mai mari decat veniturile obtinute in ultimii trei ani.CEC a stabilit, printre cei 197 de donatori, 10 persoane fara surse oficiale de venit si in cazul candidatei PAS , Maia Sandu. Este vorba de 111 mii de lei. Iar o persoana a donat mai mult decat a castigat oficial.In cazul lui Octavian Ticu, dintre cei 11 donatori, doar unul, care a oferit 6.500 de lei, nu a avut nicio sursa de venit, iar alte trei persoane - venituri mai mici decat cele declarate la SFS.In primul tur al alegerilor prezidentiale, pentru candidata PAS, Maia Sandu, au votat 36,16% din alegatori, iar pentru candidatul independent, sustinut de PSRM, Igor Dodon - 32,61%. Respectiv, cei doi se vor duela in turul doi, pe 15 noiembrie 2020.