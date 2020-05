Politicienii de la Chisinau critica atacul premierului moldovean la adresa Romaniei: Dezechilibrat, dezaxat, demisia!

Ziare.

com

Liderul Partidului Actiune si Solidaritate Maia Sandu spune ca "Chicu e doar o sluga fidela a lui Dodon"."Guvernul lui Dodon a intrecut orice masura, atacurile lui Chicu demonstreaza lipsa de respect atat fata de Romania, cat si fata de cetatenii Republicii Moldova. Dar Romania trebuie sa stie ca nici Dodon, nici prim-ministrul lui nu reprezinta opinia oamenilor.Dodon a ajuns in fotoliul de presedinte cu ajutorul unei grupari criminale conduse de Plahotniuc, iar Chicu e doar o sluga fidela a lui Dodon. Regretam comportamentul neadecvat al acestor personaje si cerem scuze pentru tupeul si proasta lor educatie. Sunt sigura ca in curand vom scapa de ambii", a spus Maia Sandu.La randul sau, vicepresedintele Platformei DA, Igor Munteanu, spune ca "daca prostia ar produce durere, atunci actualul prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova ar striga ca din gura de sarpe"."Dezechilibrat, dezaxat, complexat, incapabil sa-si controleze propriile emotii, astfel s-a pozitionat acest ins, care se intituleaza PM intr-o postare hazardata, permitandu-si sa jigneasca statul roman si pe cei mai buni prieteni ai cetatenilor RM. Oare de ce ar trebui sa ne mai mire proportiile dezastrului pe care-l va lasa in urma sa acest guvern al ignorantei, haosului si COVID-ului-19?!, devenit o adevarata rusine publica in toata tinuta.Condamn categoric mesajul, stilul si contextul in care si-a scris tidula personala actualul PM Ion Chicu, despre care va trebui sa uitam cat de curand posibil, in care-si permite sa admonesteze Romania si europarlamentarii sai, prin ceea ce considera micimea lui ca serveste cursului romanofob si lamentabil al presedintelui I.Dodon", a scris Munteanu pe Facebook Grupul parlamentar al PRO MOLDOVA a dat un comunicat in care condamna "declaratiile deplasate si total nepotrivite" si exprima in numele locuitorilor Republicii Moldova scuze pentru atitudinea denigratoare la adresa Romaniei."Cetatenii Republicii Moldova sunt recunoscatori pentru sprijinul puternic si constant acordat tarii noastre de catre Romania, de care ne leaga nu doar un Parteneriat Strategic, dar si o cultura, istorie si limba comuna.Suntem profund indignati de recidivele guvernarii care isi permite declaratii denigratoare si o atitudine lipsita de respect fata de Romania si consideram periculoasa pentru tara permiterea aflarii in continuare la guvernare a unor personaje cum sunt cele din fruntea Guvernului.Facem apel catre toate fortele politice sanatoase sa-si uneasca eforturile pentru salvarea Republicii Moldova din aceasta situatie rusinoasa de izolare internationala si colaps economic si social produs de incompetenta si iresponsabilitatea celor care astazi, accidental, au ajuns la carma tarii", se mentioneaza in comunicatul citat de Deschide.md.Si Partidul Unitatii Nationale cere demisia lui Ion Chicu, considerand ca o continuare a mandatului actualului guvern poate fi privita chiar ca "un act de ostilitate fata de Romania"."Declaratia premierului Chicu este cu atat mai regretabila, cu cat vine intr-un moment de grea cumpana pentru R. Moldova, devastata de pandemie, cand statul roman, afectat la fel de profund, a dispus ajutarea neconditionata a cetatenilor moldoveni prin detasarea unei misiuni de 42 de medici in spitalele noastre; prin acordarea unui ajutor medical si umanitar in valoare de 3,5 milioane de euro; prin misiunea umanitara a armatei romane si multe alte actiuni de sustinere si solidaritate.Afirmatiile lui Ion Chicu ascund si o grava incompetenta profesionala, din moment ce este bine cunoscut faptul ca populatia regiunii Moldova din Romania este de 4,3 milioane de locuitori, domiciliati in cele opt judete ale regiunii, adica peste un milion si jumatate mai mult decat populatia actuala a R. Moldova, iar numarul infectarilor printre personalul medical din spitalele noastre este printre cele mai mari din lume si cu siguranta pe primul loc in Europa.Pornind de la aceasta realitate, care arata clar ca fara sustinerea Romaniei si Uniunii Europene, R. Moldova va suferi un colaps medical, economic si social, consideram ca aflarea in continuare a lui Ion Chicu in fruntea guvernului este inacceptabila. Partidul Unitatii Nationale cere de urgenta demisia sa din functia de prim-ministru si considera orice sustinere politica si publica in mentinerea acestuia la guvernare drept un act de ostilitate si lipsa de respect fata de Romania", a transmis PUN.