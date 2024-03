Premierul Moldovei deschide in august oficiul NATO la Chisinau, in ciuda opozitiei lui Dodon

Premierul moldovean Pavel Filip a declarat, vineri, ca spera ca oficiul NATO la Chisinau sa fie deschis in curand, singurele probleme fiind acum doar de ordin tehnic, el adaugand ca neutralitatea declarata a Moldovei nu presupune izolarea ei pe plan international.

"Nu avem nicio dificultate la Chisinau cu deschiderea aici a unui oficiu NATO. Am spus acest lucru in nenumarate randuri si atunci cand am fost la Cartierul General al Aliantei Nord-Atlantice, ca neutralitatea Republicii Moldova nu inseamna si izolarea acestei tari. Ne dorim si va asigur ca vom avea in continuare o colaborare buna cu NATO", a declarat Pavel Filip.

El a precizat ca deschiderea oficiului depinde doar de finalizarea unor reapratii la viitorul sediu.

"Speram ca pana in luna august vom avea un oficiu de legatura NATO la Chisinau", a mai spus premierul Moldovei.

Presedintele Igor Dodon a afirmat, in luna februarie, ca deschiderea biroului de legatura NATO la Chisinau ar fi o provocare, nu un ajutor in solutionarea conflictului din Transnistria. De asemenea, liderul moldovean a amenintat ca va inchide acest oficiu de la Chisinau.

