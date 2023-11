Premierul Republicii Moldova: Existenta tarii este pusa in pericol

Existenta Republicii Moldova ca stat este pusa astazi in pericol ca urmare a unor factori acumulati - mai mult ca oricand - in vara anului 2015, a declarat premierul moldovean Valeriu Strelet, pe fondul protestelor antiguvernamentale ce se desfasoara de aproape o saptamana in fata Guvernului.

Prim-ministrul moldovean a lansat acest avertisment joi, in timpul prezentarii raportului de activitate al cabinetului sau, investit la sfarsitul lunii iulie, potrivit Radio Chisinau.

Protestul de la Chisinau a devenit violent: Arestati si raniti

Referindu-se la protestele din piata centrala, premierul moldovean a declarat ca solutionarea problemelor grave acumulate in ultimii ani poate avea loc doar in conditii de stabilitate politica.

Premierul Valeriu Strelet declarase tot joi ca Guvernul sau va demisiona doar in cazul unui vot de neincredere din partea Parlamentului de la Chisinau, insistand ca problemele cu care se confrunta in prezent Republica Moldova si din cauza carora au iesit oamenii in strada - coruptia, saracia, lipsa de incredere in clasa politica - sunt consecintele unor procese acumulate pe parcursul mai multor ani.

Protest de amploare, duminica, la Chisinau - Guvernul a lansat o contraofensiva inedita

Dupa manifestatia de amploare de duminica, cand zeci de mii de oameni au iesit in strada cerand demisia Guvernului, a presedintelui si alegeri anticipate, mai multi protestatari au decis sa ramana sa manifesteze non-stop, instaland corturi in fata cladirii Guvernului.

In acest context, fostul ambasador al Republicii Moldova la ONU, Igor Munteanu, a opinat ca Rusia ar putea profita de protestele din Piata Marii Adunari Nationale pentru a-si "activa prezenta si rolul" in Republica Moldova.

