Presedintele moldovean vrea sa interzica deputatilor rusi sa intre in R. Moldova

Presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, intentioneaza sa le interzica deputatilor rusi intrarea pe teritoriul republicii cu exceptia vizitelor oficiale.

"Cred ca trebuie sa intervenim in mod operativ in situatia creata. L-am rugat pe ministrul de Externe sa ia masurile necesare pentru a le interzice deputatilor rusi sa vina in tara noastra din propria dorinta, in afara vizitelor oficiale in cadrul cooperarii interparlamentare", a declarat seful statului moldovean, informeaza, marti, agentia de presa rusa TASS, care citeaza un interviu acordat de Timofti postului de televiziune Moldova-1.

Timofti a precizat ca anterior Ministerul de Externe al Republicii Moldova a transmis Ambasadei Rusiei pozitia autoritatilor moldovene cu privire la intalnirile dintre politicieni rusi si candidatul la presedintia Gagauziei, Irina Vlah, deputat al parlamentului de la Chisinau.

In pofida faptului ca Vlah este candidat independent, un sprijin activ ii este oferit de Partidul Socialistilor din Republica Moldova, care detine o patrime dintre mandate in parlamentul de la Chisinau. Pentru a o sustine pe Vlah au venit saptamana trecuta in Republica Moldova mai multi deputati rusi, care au desfasurat vizite la Chisinau si in alte orase ale autonomiei gagauze.

Alegerile pentru functia de "baskan" al autonomiei gagauze din Republica Moldova vor avea loc in 22 martie, in cursa fiind inscrisi 12 candidati. In opinia expertilor, sanse reale la victorie au Vlah si alti patru candidati.

