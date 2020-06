Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a intrat in autoizolare dupa ce s-a intors de la parada militara de la Moscova

Foto: kremlin.ru

Parada militara din Piata Rosie, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 9 mai la Moscova, a avut loc saptamana asta. A fost amanata din cauza pandemiei. Rusia a celebrat astfel, cu foarte muult fast, 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste. Statele Unite, Franta si Germania sunt cateva tari care au refuzat sa participe la eveniment, relateaza Stirile TVR. Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost insa prezent. La parada militara de la Moscova au refuzat sa participe reprezentantii Germaniei, SUA, Cehiei, Frantei, Azerbaijanului si Turkmenistanului.In schimb, la eveniment au venit reprezentantii Abhaziei si Osetiei de Sud. Presedintele Dodon spune ca nu l-a deranjat sa stea in aceeasi tribuna cu liderii regiunilor separatiste.Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon: "Evident, noi nu am recunoscut aceste regiuni, oficial, din partea autoritatilor Republicii Moldova, si nu le vom recunoaste, nici Abhazia, nici Osetia, dar pe cine invita conducerea Rusiei, pe cine invita Putin, ei decid."La Moscova, presedintele Dodon a avut o intrevedere scurta cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin , si cu reprezentantul special al administratiei prezidentiale de la Moscova pentru dezvoltarea relatiilor comercial-economice cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak. In timpul discutiilor s-a convenit reluarea negocierilor privind creditul rusesc de 200 de milioane de euro.