Prioritatile Maiei Sandu: Politica externa, bugetul de stat pentru 2021 si lupta anticoruptie. Magistratii compromisi nu vor mai fi promovati in functii

In deschiderea unei conferinte de presa sustinute miercuri, Maia Sandu i-a indemnat pe locuitorii Republicii Moldova, in contextul pandemiei de coronavirus, sa se protejeze si sa fie solidari cu cei mai vulnerabili. "Va rog sa purtati masca, inclusiv pentru a-i proteja pe oamenii in varsta, cu probleme de sanatate, sa amanati petrecerile si alte evenimente pe mai tarziu. E important sa ne solidarizam pentru ca doar asa putem depasi aceasta perioada dificila", a spus ea.Maia Sandu a subliniat ca Republica Moldova se afla intr-o situatie de criza pe toate dimensiunile si ca lucrurile ar putea fi solutionate prin actiuni treptate, pe trei directii prioritare: o politica externa pozitiva si benefica pentru cetateni, pentru a scoate tara din izolare; un buget de stat pentru 2021 care sa asigure resursele pentru sustinerea economiei; actiuni ferme pentru combaterea coruptiei.Referitor la politica externa, Maia Sandu a spus ca a planificat deja intrevederi cu presedintii tarilor vecine - Ucraina si Romania. In plus, mesajele de felicitare din partea institutiilor internationale, a oficialilor din UE , Rusia si SUA arata deschiderea tarilor straine pentru sustinerea Republicii Moldova, a subliniat Maia Sandu."Voi depune toate eforturile ca Republica Moldova sa aiba relatii bune si cu Estul, si cu Vestul. Voi solicita ajutoare medicale - echipamente, utilaje, teste si medicamente pentru COVID-19. Voi pune in discutie asigurarea tarii cu vaccinuri anti-COVID" in viitorul cel mai apropiat posibil, a declarat Sandu.In ceea ce priveste bugetul de stat pentru 2021, presedintele ales solicita guvernului sa prevada bani pentru sistemul de sanatate, atat pentru finantarea tratamentelor impotriva COVID-19, cat si pentru alte boli, precum cele oncologice, si pentru interventii chirurgicale. Sandu solicita sa fie prevazut tratamentul gratuit la domiciliu pentru persoanele infectate cu noul coronavirus, iar personalul medical sa fie stimulat financiar.De asemenea, Maia Sandu cere ca bugetul pentru anul viitor sa includa finante pentru ajutorarea sectorului agricol si a agentilor economici. In acest sens, colegii deputati urmeaza sa propuna masuri in parlament.Referitor la justitie si masurile anti-coruptie, Maia Sandu promite ca va aproba o noua componenta a Consiliului Superior al Magistraturii si va intreprinde masuri pentru modificarea modului de activitate a respectivei institutii. Ea a declarat ca trebuie intreprinse masuri pentru solutionarea dosarelor ce tin de furtul miliardului, concesionarea Aeroportului International de la Chisinau si finantarea partidelor. In plus, considera Maia Sandu, trebuie aplicate mecanisme ce ar impiedica magistratii compromisi, care au aprobat "decizii dubioase", sa fie promovati in functie.Presedintele ales Maia Sandu a promis ca va veni cu initiative legislative ce ar inaspri pedepsele pentru fraude ce tin de finantari ilegale.Alegerile prezidentiale in Republica Moldova s-au desfasurat in doua tururi cu opt candidati inscrisi. In urma primului tur, pe 1 noiembrie, cele mai multe voturi au fost obtinute de Maia Sandu si Igor Dodon . Cei doi au luptat pentru functia de sef al statului in turul doi din 15 noiembrie, iar dupa procesarea tuturor rezultatelor Maia Sandu a intrunit 57,72% din voturi, in timp ce Igor Dodon - 42.28%.