R. Moldova: Negocierile pentru Guvern au spart Partidul Liberal

In R. Moldova, premierul desemnat, Vlad Filat, incepe, luni, negocierile cu reprezentantii fractiunilor parlamentare, pentru a-si asigura voturile de investitura.

Din partidele reprezentate in Parlament, doar Partidul Democrat (parte a fostei alinate de guvernare AIE, compusa din PDLM, al lui Filat, PD - condus de Marian Lupu si PL - condus de Mihai Ghimpu), a anuntat ca va purta discutii in acest sens, informeaza Jurnal de Chisinau.

Liberalii au anuntat ca nu-si vor da votul pentru Filat si sunt dispusi la negocieri doar cand PLDM va numi un alt politician pentru functia de premier. PL a suferit, de altfel, in weekend, o ruptura, dupa ce cinci deputati au fost exclusi.

In cadrul Consiliului Republican PL, 5 deputati - Ion Hadarca, Ana Gutu, Oleg Bodrug, Vadim Vacarciuc si Anatol Arhire au fost exclusi din randurile partidului, dupa ce au solicitat reformarea formatiunii si inlocuirea liderului acesteia, Mihai Ghimpu. Cei cinci, care au ingrosat randurile parlamentarilor neafiliati din Parlamentul R. Moldova (care sunt in prezent in numar de 14), nu si-au expus pozitia.

Totodata, Valeriu Saharneanu si Vadim Cojocaru, care fac parte din grupul de asa-zisi "reformatori" ai Partidului Liberal, ar putea fi iertati daca isi vor cere scuze. Ghimpu a starnit pasiuni in randul deputatilor liberali, avand o pozitie intransigenta fata de PLDM si Vlad Filat.

Deputatii neafiliati din grupul socialistilor au anuntat si ei ca nu vor participa la negocierile cu Filat. Parlamentarii condusi de Vadim Misin spun ca vor lua o decizie doar dupa ce vor vedea componenta Executivului propus si programul de guvernare.

Potrivit Constitutiei, pentru formarea noului Guvern, candidatul pentru functia de premier are nevoie de 51 de voturi.

Vlad Filat a fost demis pe 5 martie, cu 54 de voturi, in urma unei motiuni de cenzura initiate de comunisti.

