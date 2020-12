Ovidiu Raetchi: "In Republica Moldova asistam la inceputul unei lovituri de stat"

"In mod evident, in Moldova asistam la inceputul unei lovituri de stat. Schimbarea arhitecturii statului pentru a trece institutii esentiale, din senin, fara temei, in subordinea pierzatorilor din alegeri, reprezinta indicatorul unei lovituri de stat specifice oligarhiilor post-comuniste. Daca loserul Dodon isi va duce pana la capat intentiile, intr-o manifestare a obsesiei tipic bolsevice pentru controlul serviciilor secrete, Moldova va deveni un stat izolat si supus sanctiunilor lumii civilizate, unde institutiile sunt stabile si nu se plimba in functie de spaimele politicienilor. Probabil ca asta si urmareste loserul lipsit de fair-play Dodon", a scris Raetchi, pe Facebook In opinia sa, profesionistii din sistemul de securitate al Moldovei nu vor accepta, intelegand ca parcursul european al tarii este inevitabil."Dupa parerea mea, insa, profesionistii din sistemul de securitate al Moldovei nu vor accepta acest joc iresponsabil si vor respecta ierarhia constitutionala consacrata. Ei inteleg ca parcursul european al Moldovei e inevitabil - desi poate fi unul de lunga durata - si ca personaje precum loserul necinstit Dodon sunt la finalul relevantei politice", a completat deputatul liberal.