Reactia Kremlinului la solicitarea Maiei Sandu de retragere a trupelor ruse din Transnistria

Rusia indeplineste "functii foarte importante" in regiunea transnistreana, iar "schimbarea unui status-quo bazat pe spiritul si litera dreptului international" poate duce la "o destabilizare serioasa", a spus Dmitri Peskov jurnalistilor, la Moscova, potrivit agentiei oficiale de stiri, RIA Novosti, citat de Europa Libera. Peskov a mai exprimat speranta ca, in dialogul cu Rusia, viitoarea presedinta moldoveana va prelua "constructivismul" de care a dat dovada presedintele vechi, Igor Dodon , si va calcula "orice urmari negative" ale unor "pasi brusti".Sandu a declarat, la Chisinau , ca Rusia trebuie sa retraga din stanga Nistrului Grupul Operativ de Trupe Ruse, iar operatiunea de mentinere a pacii pe Nistru dominata de militari rusi trebuie transformata intr-o misiune civila sub egida OSCE."Aceasta este pozitia Republicii Moldova de multa vreme, pozitie pe care eu o reiterez", a spus la o conferinta de presa Sandu, care urmeaza sa fie inaugurata in calitate de presedinta pe 24 decembrie. Ea a pledat pentru discutii cu Federatia Rusa, despre care a spus ca are o pozitie diferita in chestiunea prezentei militare in regiunea transnistreana.