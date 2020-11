Reactia Moscovei, dupa ce Maia Sandu a declarat ca "trupele ruse trebuiesc retrase din regiunea transnistreana"

"Maia Sandu doreste ca trupele pacificatoare ruse sa se retraga () si in acelasi timp respinge din start scenariul federalizarii, cu ajutorul caruia poate fi asigurat un echilibru al intereselor si pacea pe termen lung. Ce li se ofera rezidentilor din regiunea transnistreana in schimb?De fapt, o revenire la situatia din 1992, cand a izbucnit conflictul sangeros care s-a soldat cu moartea a mii de oameni. Asistam la o perspectiva dea conflictului, ce va fi urmata de intrarea in, indiferent de ceea ce spune Maia Sandu despre dorinta sa de a solutiona problema in mod pasnic", a remarcat Panina, citata de unimedia.info. In opinia deputatei, este evident ca "un asemenea scenariu nu va fi niciodata acceptat la Tiraspol." "Problema transnistreana ar fi putut fi rezolvata in urma cu 17 ani, cand Rusia a propus memorandumul Kozak. Acest proiect a fost respins sub presiunea SUA. Ramane doar sa regretam ca declaratiile actuale ale Maiei Sandu par a fi scrise sub dictarea unui suflor american", a mai adaugat Panina.Maia Sandu a declarat, pentru presa ucraineana, ca este impotriva federalizarii Republicii Moldova. "Sunt convinsa ca noi vom gasi un format de solutionare a conflictului. Acesta trebuie sa includa evacuarea integrala a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Noi mereu am vorbit despre acest lucru si vom vorbi in continuare", a precizat Maia Sandu.