Republica Moldova: Actualul ministru de externe Aureliu Ciocoi, numit de Maia Sandu premier interimar

"In conditiile in care premierul demisionar Ion Chicu a refuzat sa asigure interimatul, pana la numirea unui nou guvern, presedintele, conform Constitutiei, numeste premierul interimar, in mod obligatoriu, din randul ministrilor.Azi am semnat decretul de numire in calitate de premier interimar a domnului Aurel Ciocoi, ministrul in exercitiu al Afacerilor Externe si Integrarii Europene", a scris Maia Sandu pe contul sau de Facebook Actualul cabinet de ministri isi incheie joi activitatea, ca urmare a demisiei anuntate de prim-ministrul Ion Chicu, care a anuntat ca va asigura interimatul doar pana la 31 decembrie 2020.