Republica Moldova: Cei sase acuzati din dosarul furtului miliardului, fosti sefi de banci falimentate, au fost eliberati din arest

Procuratura Generala anunta ca, la diferite etape, magistratii au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu inca 30 de zile a mandatelor de arest pe numele figurantilor, admitand, astfel, recursurile avocatilor, care au solicitat plasarea clientilor lor in arest la domiciliu pentru o luna, anunta unimedia.info. "Este vorba despre ex-conducatorii celor trei banci falimentate (Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala), dar si reprezentanti ai holdingului Sor, care recent, au fost pusi oficial sub invinuire pentru doua capete de acuzare.Procuratura Anticoruptie si PCCOCS le-a inaintat celor sase invinuirea pentru escrocherie in proportii deosebit de mari si spalare de bani in interesul unei organizatii criminale", se mai arata in comunicatul emis de institutia de urmarire penala.Sase persoane, printre care fosti directori ai institutiilor bancare implicate in devalizarea sistemului bancar, au fost retinute pe 4 decembrie 2020.