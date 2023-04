Republica Moldova: O grenada a explodat pe balconul casei guvernatorului demisionar al Bancii Nationale

O grenada a explodat, in noaptea de duminica spre luni, pe balconul lui Dorin Dragutanu, guvernatorul demisionar al Bancii Nationale a Moldovei.

Informatia a fost confirmata de seful interimar al Inspectoratului General de Politie, Gheorghe Cavcaliuc, transmite Unimedia.

Dorin Dragutanu si familia sa se aflau in locuinta in momentul exploziei, dar nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului. Totusi, toate geamurile casei s-au spart.

Presa din Republica Moldova informeaza ca grenada a fost aruncata de o persoana necunoscuta.

Publika.md transmite ca Procuratura Generala a initiat un dosar penal in acest caz. Aceeasi sursa noteaza ca dosarul penal este deschis pe infractiunea act terorist (art.278 CP), ce prevede inchisoare de la 8 pana la 15 ani de inchisoare.