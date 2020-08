Republica Moldova raporteaza un numar record de cazuri noi de COVID-19: 626 in 24 de ore

Spre comparatie, Romania inregistra luni 773 de cazuri noi de COVID-19, din 6.390 de teste.Marti, bilantul cazurilor noi in Republica Moldova fusese de 412 cazuri, ceea ce inseamna ca noile imbolnaviri au crescut cu peste 50 la suta de la o zi la alta. In general, in ultima perioada nu se mai inregistrasera peste 500 de cazuri noi intr-o zi in Republica Moldova.Din numarul total de 626 de cazuri noi anuntate miercuri de Republica Moldova, patru cazuri sunt de import, din Turcia, iar 29 sunt confirmate in randul lucratorilor medicali, potrivit Agora.md. Recordul de cazuri noi a fost confirmat dupa ce au fost testate primar 2.311 de persoane. Repetat laboratoarele au efectuat - 578 de teste. Astfel, bilantul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 31.415 cazuri pana acum.De alta parte, autoritatile anunta la 19 august ca alte 284 persoane au fost tratate si externate. Astfel, in total, 22.169 de persoane au fost tratate de COVID-19.Potrivit Ministerului Sanatatii, starea de sanatate a pacientilor aflati in tratament la aceasta etapa este grava in 512 cazuri. Dintee acestia, 31 de pacienti sunt conectati la aparate de respiratie asistata, iar 1.257 sunt in stare de gravitate medie, ceilalti pacienti in stare satisfacatoare.Totodata, miercuri au fost inregistrate alte sase decese provocate de COVID-19:Barbat de 69 din UTA Gagauzia. Internat la data de 05 august, la SCR. Comorbiditati: obezitate, hipertensiune arteriala.Femeie de 77 ani, din raionul Cahul. Internata la data de 03 august, la Spitalul Raional Cahul. Comorbiditati: insuficienta cardiaca, cardiomiopatie hipertensiva, diabet zaharat.Femeie de 61 ani, din raionul Causeni. Internata la data de 14 august, la Spitalul Raional Causeni. Comorbiditati: obezitate morbida, sindromul suferintii respiratorii la maturi.Femeie de 47 ani, din raionul Rezina. Internata la data de 03 august, la Spitalul "Sf. Treime". Comorbiditati: pielonefrita cronica bilaterala, ciroza hepatica, cardiopatie dismetabolica.Femeie de 64 ani, din mun. Chisinau . Internata la data de 14 august, la Spitalul "Sf. Treime". Comorbiditati: cardiopatie mixta, diabet zaharat, obezitate, hipertensiune arteriala.Femeie de 86 ani, din mun. Chisinau. Internata la 17 august, la Institutul de Cardiologie. Comorbiditati: insuficienta poliorganica, insuficienta cardiaca.