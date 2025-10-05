Resetarea ca solutie de salvare a R. Moldova

Miza europenizarii Republicii Moldova s-a evaporat sub presiunea noilor realitati politice de la Chisinau.

In doi ani, fratii nostri moldoveni au regresat de la statutul de poveste de succes a Parteneriatului Estic la cel de stat capturat si falimentar.

Principala intrebare in Occident nu este legata de posibila aderare a Republica Moldova la UE, ci de viabilitatea statului.

Esueaza Chisinaul, a esuat deja, sunt autoritatile republicii si clasa ei politica, romani si rusi laolalta, incapabili de o administrare satisfacatoare a propriei lor tari?

Si cum raspunsul la toate aceste intrebari pare sa fie da, o a doua intrebare framanta cancelariile occidentale. Daca R. Moldova se prabuseste ca stat, cine ar trebui sa intervina si sa salveze populatia de acolo?

De ce a ajuns R. Moldova in aceasta situatie critica? In primul rand, din cauza diluarii calitatii elitelor politice pro-romanesti. Ca o paranteza, o parte mare a acestei elite nu este nici pro-romaneasca, nici pro-europeana. S-au folosit de drapelul nostru tricolor ca de o eticheta pentru a se "capatui", ca sa obtina functii politice si administrative si sa se imbogateasca.

Ads

Vechea elita romaneasca, cea care a construit statalitatea R. Moldova confruntand un adversar periculos si dur, imbatranind, a fost nevoita sa cedeze terenul unor oportunisti.

De altfel, sa nu uitam ca oportunismul, viclenia, inselatoria, suptul la doua capete au fost tactici de supravietuire pe perioada sovietica. Extrem de relevanta in acest sens este analiza comparativa a elitelor romanesti din RSSM si cele din statele baltice, pe timpul URSS, analiza publicata de Vladimir Socor in revista Magazin Istoric.

Pe de alta parte, elita de limba rusa nu a avut niciun interes in consolidarea statalitatii R. Moldova, temandu-se continuu de marginalizare politica si administrativa.

Si cu cat retorica ineficienta a reunificarii capata relevanta la Bucuresti, cu atat mai hotarati erau rusii si ucrainienii sa subrezeasca tanarul stat moldovenesc. Teama lor era si este ca un stat R. Moldova coerent va grabi procesul de europenizare, inclusiv de romanizare.

Si, ca un facut, in anul 2015 agitatia unionista parca a fost mai mare ca oricand, multi politicieni romani cazand in capcana ei. Dar chiar daca chestiunea unificarii nu ar fi fost prezenta in discursul public din Romania si R.Moldova, elita rusa tot nu ar fi sprijinit un proces de modernizare, pe aceeasi explicatie pe care o avem si la Moscova.

Ads

Teama elitei conducatoare ruse din tot fostul imperiu este ca modernizarea atrage dupa sine democratizare. Odata cu cresterea nivelului de trai, oamenii se vor emancipa, isi vor imbunatati educatia, vor incepe sa gandeasca independent si vor dori democratie, adica o reala schimbare a conducatorilor, alternanta la putere.

La capitolul asta Putin si Dodon sau Usatii au aceeasi teama de pierdere a monopolului puterii si de aici aceeasi abordare.

Exagerarea imaginarului dusman extern, SUA si NATO pentru Rusia, Romania pentru R. Moldova, este calea la indemana pentru pastrarea puterii si legitimarea "Conducatorului".

Deocamdata, Dodon si Usatii folosesc aceste strategii doar la nivelul partidelor proprii, asa cum de altfel a facut si Voronin, dar daca ajung la conducerea R.Moldova este clar ca nu vor incuraja modernizarea tarii.

Si, in fine, si noi in Romania, cei care am avut un rol politic sau tehnic de indeplinit in aparatul de stat al Romaniei, am gresit fata de R. Moldova. Am gresit creditand neconditionat ca pro-europeana si pro-romaneasca o elita care, in marea ei majoritate, nu avea ca scop decat sa se imbogateasca, si care elita, probabil, imbogatindu-se a fost suficient de abila sa rasplateasca cu bani si alte favoruri parteneri de la Bucuresti, Iasi, Bacau etc.

Ads

Am intrat prea des in jocul lor, ne-am lasat prea des corupti de ei. Nu am protestat nici cand au vandut administrarea aeroportului Chisinau la rusi, nici cand au lucrat pe la spate firmele romanesti care voiau sa investeasca acolo, nici cand s-a furat miliardul.

Iar, atunci cand Bucurestiul a incercat timid sa protesteze, am cedat prea usor la santajul lor, mergandu-se pe ideea ca altii mai "pro-romani" si mai "pro-europeni" nu gasim.

A doua mare greseala a fost aceea de a nu incuraja mai mult R.Moldova sa mearga pe calea modernizarii, in paralel cu europenizarea, cele doua de altfel sustinandu-se reciproc.

Am acceptat tacit politica lor de izolare economica si industriala. Mafiile azere sau georgiene aveau sanse mai bune de a investi in R.Moldova decat investitorii seriosi din Romania, Franta, Germania sau Marea Britanie.

Ads

Insa, cat timp Bucurestiul era el confuz asupra propriei sale modernizari, cum sa ajute R. Moldova in acest sens? Noi nu ne-am hotarat inca pentru noi daca vrem o Romanie moderna, daramite sa-i mai ajutam si pe altii.

In fine, poate ca ar trebui sa discutam si rolul Rusiei in toata aceasta poveste, avand si ei contributia lor. Intr-un material istoric publicat in noiembrie 2011 pe site-ul MAE rus, serviciul istoric definea Basarabia ca "vechi pamant rusesc". Era o pregatire a terenului pentru 2012, pentru apropierea bilantului de 200 de ani de la incorporarea Basarabiei in Imperiul Tarist.

Insa nu am sa fac asta acum, in acest articol, pentru ca nu Rusia este preocuparea mea in acest moment. Cea mai grea intrebare acum este ce trebuie sa facem noi in Romania pentru a salva statalitatea R.Moldova si populatia ei, fie ei romani, moldoveni, rusi, evrei, gagauzi sau ucraineni? Dincolo de nationalitatea lor, sunt toti oameni si merita o viata mai buna.

Si cum orice drum incepe cu primii pasi, doua decizii sunt necesare, doua resetari.

Ads

Una la Chisinau: resetarea prin alegeri anticipate a actualului joc politic. Stiu, vom pierde, va fi dureros, poate chiar periculuos, dar alta cale nu este, greselile fata de populatie trebuie platite.

A doua resetare trebuie facuta la Bucuresti, schimband falimentara politica pe R.Moldova, inclusiv iesind din capcana unionista. Continuand asa riscam sa ne pierdem si propria tara, Romania, si europenizarea ei.

R. Moldova a devenit o vulnerabilitate pentru Romania. Am avut zilele acestea senzatia ca Plahotniuc influenteaza si politica unora de la Bucuresti. Sper totusi sa ma insel.

Iulian Fota este fost consilier prezidential pe probleme de securitate.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads